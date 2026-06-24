In archivio le prime due giornate del 4° Città di Trento

Archiviate le prime due giornate di gara, la quarta edizione del Torneo Città di Trento è ormai entrata nel vivo, dato che tutte le squadre iscritte sia alla manifestazione riservata ai tesserarti sia a quella riservata agli amatori sono scese in campo almeno una volta. Come si poteva immaginare, la spettacolare cornice dello Stadio Briamasco ha aumentato la godibilità e il prestigio del torneo.

Quello che già si intravede è un grande equilibrio in entrambi i gruppi dalla prima, all’interno dei quali vi sono tre squadre appaiate a quota tre punti, che hanno già dato vita a match di alto livello, come la sfida di ieri fra Aston Birra a Prometheus, vinta per 5-2 dal team di Giovanni Paoli, o come il 5-3 del Pub La Fenice ai danni di Elitecleaning della prima giornata o il pirotecnico 6-5 con il quale lo Sporting Prada ha superato la stessa Fenice nella seconda giornata.

Poiché nel secondo turno vengono incrociate le prime quattro classificate dei due gironi, per ora in discussione non è la qualificazione delle varie Aguardiente, Aston Birra, Prometheus, Sporting Prada, Bar Elodardo e Pub la Fenice, quando la loro posizione dopo la prima settimana, senza dimenticare che anche Elitecleaning e Plue Pills hanno mostrato di potersela giocare fino in fondo.

Nella classifica marcatori ci sono già tre giocatori a quota quattro reti, ovvero Angelo Tomasi di Prometheus) e la coppia del Pub la Febica composta da Omar Hosni e Andrea Monteleone.

Oggi sono in programma altri match molto interessanti come Aguardiente – Aston Birra nel girone A e Bar Eldorado - Sporting Prada nel B.

Spostando l’attenzione alla competizione riservata gli amatori, nel girone A troviamo anche in questo caso in vetta tre squadre appaiate a tre punti, Bar Glicine, Panizzari e Perdus, che però ha già disputato due match. Nel gruppo B situazione identica con Trenthor, Bd Impianti e Pink Gorillaz a quota tre con questi ultimi già con due match alle spalle.

Per quanto concerne i bomber, a guidare la graduatoria per ora sono Bruno El Haddadi di Perdus e Riccardo Malpaga di Pink Gorilaz con tre reti all’attivo.

Vi ricordiamo che nella sezione Campionati trovate tutti i risultati, le classifiche e i marcatori, mentre nella Galleria trovate i nostri scatti dedicati al torneo.