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Serie B

Dopo due stagioni il Südtirol chiude il capitolo Castori

Io Südtirol comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Fabrizio Castori. Si conclude pertanto anticipatamente la collaborazione con l’esperto allenatore e con il suo staff, composto da Riccardo Bocchini, Tommaso Marolda, Carlo Pescosolido e Marco Castori.

Fabrizio Castori aveva assunto la guida della formazione biancorossa l’8 dicembre 2024, in un momento particolarmente delicato della stagione, con la squadra penultima in classifica dopo 16 giornate di campionato. Il tecnico, divenuto lo scorso anno con l’FCS il primatista assoluto di presenze sulle panchine della Serie B e capace, da allora, di incrementare ulteriormente tale record, era riuscito in breve tempo a imprimere una marcata inversione di tendenza, conducendo il Südtirol alla salvezza diretta al termine della stagione. Con 29 punti conquistati nel girone di ritorno, i biancorossi avevano fatto registrare il quarto miglior rendimento dell’intera serie cadetta nella seconda metà del campionato.
Anche nella stagione appena conclusa il Südtirol guidato da Fabrizio Castori ha raggiunto l’obiettivo prefissato: la permanenza in categoria. In questo caso, grazie a due pareggi a reti inviolate nei playout contro il Bari. I biancorossi hanno conquistato la salvezza in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato, assicurandosi così la quinta partecipazione consecutiva al torneo cadetto.

fonte Fc Südtirol Alto Adige
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Classifica

Serie B: Sessione regolare
SquadraPG
Venezia8238
Frosinone8138
Monza7638
Palermo7238
Catanzaro5938
Modena5538
Juve Stabia5138
Avellino4938
Cesena4638
Padova4638
Mantova4638
Carrarese4438
Sampdoria4438
Virtus Entella4238
Empoli4138
Südtirol4138
Bari4038
Reggiana3738
Pescara3538
Spezia3538

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