Prende il via questa sera il 4° Torneo Citta di Trento

Dopo aver svelato la composizione dei quattro giorni e i calendari, lunedì scorso presso la sede di Eurocar, la quarta edizione del Trofeo Città di Trento è pronta per cominciare. Lo start ufficiale verrà dato stasera alle ore 19, quando su un campo Prometheus ed Era Perzen e sull’altro Pedrus e Bar Glicine daranno il via alla manifestazione riservata rispettivamente a tesserati ed amatori.

La presentazione ufficiale della settimana scorsa è stata l’occasione per ringraziare gli sponsor e per dare il via alla partnership con l’Us Acli, che da quest’anno fornisce la cornice istituzionale necessaria per lo svolgimento, fornendo tesseramenti e coperture assicurative. Lunedì scorso ci ha pensato Marco Mosaner a spiegare nel dettaglio in cosa consiste la collaborazione. Nella cabina di regia del torneo ci sono sempre Andrea Gattamelata e Giancluca De Sangro, quest’anno affiancati da Ludovico Mattiuzzi, che si è preso in carico l’organizzazione di un nuovo appuntamento dedicato ai bambini, che si svolgerà interamente sabato 7 luglio, il Torneo Junior con otto squadre iscritte.

La formula dei due tornei è rimasta invariata: da oggi a domenica si giocheranno le partite del primo turno, nel quale ogni squadra incontrerà le altre quattro del proprio girone, lunedì 29 si riposerà, martedì 30 e mercoledì 31 si disputeranno i quarti di finale, giovedì 2 si riposerà nuovamente, venerdì 3 sarà dedicato alle semifinali e sabato 4 alle finali per il terzo e per il primo posto del torneo tesserati e di quello riservato agli amatori. A seguire la cerimonia di premiazione.

La grande novità di questa edizione, come già annunciato, è senza dubbio la sede scelta per le partite, nientemeno che lo stadio Briamasco di Trento.

Anche in questa edizione calcio.sportrentino.it sarà il sito di appoggio della manifestazione, dato che solo qui, oltre che sui canali social dell’evento, troverete tutti i risultati e i marcatori delle partite. Fin d’ora potete consultare il programma della prima fase e gli organici delle 20 squadre iscritte nella sezione Campionati.