Il Trentino si inchina alla Baviera e chiude 2° nel girone

Si interrompono nel corso degli ultimi 70 minuti i sogni di gloria della rappresentativa trentina di Alessandro Mulinari, costretta ad arrendersi per 0 – 3 ai tedeschi della Baviera nella terza gara del proprio girone dopo le due vittorie riscosse nelle altrettante precedenti partite contro la selezione friulana e quella altoatesina. Ad aggiudicarsi la testa del girone A sono dunque i bavaresi, che affronteranno la rappresentativa lombarda (vincitrice del Girone B) nella finalissima, mentre la selezione di Trento proverà a strappare il terzo gradino del podio alla rappresentativa veneta (classificatasi seconda nel girone B).

La cronaca

La prima frazione di gara viene interpretata decisamente meglio dall’undici tedesco che, dopo una fase iniziale di studio reciproco delle due formazioni, diviene totale padrone del campo e impugna il pallino del gioco. Gli uomini di Haderecker costruiscono fluidamente dal basso palla a terra, mentre i rivali faticano a mantenere il possesso e si affidano a lunghi lanci in profondità della difesa, mai davvero sfruttati dal proprio reparto offensivo.

Il primo pericolo del match per De Giampietro giunge già al 3’ giro di lancette, quando, su un retropassaggio troppo corto di Bisoffi, Laspas raccoglie in corsa la sfera, ma viene anticipato prontamente al momento del tiro proprio dall’uscita dell’estremo difensore locale. Di nuovo, quest’ultimo tiene a galla i suoi con un intervento prodigioso in tuffo al 17’ sulla punizione egregiamente calciata da Kögler dai 25 metri, diretta all’incrocio dei pali.

Una manciata di minuti più tardi, altro squillo tedesco: Gabler avanza centralmente sulla trequarti e allarga sulla destra per Goldstein, la cui conclusione da posizione defilata viene trattenuta in due tempi da De Giampiero. Per il centravanti bavarese però è solo questione di tempo prima di trovare la via del gol, che sigla sette minuti più tardi quando, sull’illuminante imbucata centrale di Henfling, scavalca il portiere di casa con un pallonetto e rompe l’equilibrio poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa la selezione di Mulinari scende in campo con maggiore intraprendenza e guadagna terreno rispetto alla prima frazione di gara, affacciandosi con più facilità dalle parti di D’Alquen, senza però mai impensierirlo davvero.

Al 5’ si verifica una delle migliori chance per i trentini, ma l’appena entrato Bonvicin non arriva per un soffio sul cross puntuale di Santuliana. La stessa cosa accade dieci minuti dopo, ma questa volta è Baratella a mancare di un nonnulla, da sotto misura, l’appuntamento con il cross di Martino da calcio piazzato. Proprio nel miglior momento della rappresentativa di casa, però, i bavaresi trovano un uno-due fulmineo e dilagano nell’arco di tre soli minuti grazie alla doppietta del subentrato Kryeziu, che dà il definitivo colpo di grazia ai rionali e mette nel ghiaccio la partita. Prima, al 23’, il centravanti tedesco firma il 2 – 0 trasformando il rigore causato dal tocco di mano in area di Bisoffi; poi, tre giri di orologio più tardi, mette a referto la doppietta personale con un tap-in da sotto porta.

All’ultimo istante i ragazzi di Haderecker sfiorano il 4 – 0, se non fosse che De Giampiero compie un vero e proprio miracolo, smanacciando in tuffo dall’incrocio dei pali (per la seconda volta dopo l’intervento simile del primo tempo) la punizione perfettamente calciata da Laudenbacher.

LA FOTOGALLERY DELLA 3ª GIORNATA

Il tabellino

CPA TRENTO – BAVIERA 0 - 3

RETI: 27’ pt Goldstein, 24’ st rig., 26’ st Kryeziu

CPA TRENTO: De Giampietro, Baratella (21’ st Olivares), Bertolini (34’ st Avallone), Bisoffi (26’ st Berti), Bot, Fusi (21’ st Moser), Lazzarini, Martino, Masè (1’ st Bonvicin), Rigotti (21’ st Prandi), Santuliana (8’ st Tonelli). All. Mulinari

BAVIERA: D’Alquen, Schmitt (7’ st Lehner), Schaffner, Kögler (18’ st Eifler), Gabler (7‘ st Splitter), Laudenbacher, Citaku, Henfiling (24’ st Ciba), Laspas (18’ st Kryeziu), Kirkaya (7‘ st Kopic), Goldstein (7’ st Keshavarzi). All. Haderecker

ARBITRO: Bortolotti di Arco Riva (Giannone e Merzi di Arco Riva)

NOTE: ammoniti Rigotti, Tonelli, Lazzarini (T); Laspas, Kopic (B)

Il quadro completo della 3ª giornata

Risultati Girone A: CPA Trento – Baviera 0 - 3, CPA Bolzano - CR Friuli Venezia Giulia 3 - 2

Classifica girone A: Baviera p. 7, CPA Trento 6, CPA Bolzano 3, CR Friuli Venezia Giulia 1.

Risultati Girone B: CR Piemonte Valle d’Aosta - CR Veneto 0 - 0, CR Lombardia - CR Liguria 1 - 2

Classifica girone B: Lombardia p. 6, CR Piemonte Valle d’Aosta e CR Veneto 4, CR Liguria 3.

Il programma delle finali della 4ª giornata (domenica 14 giugno)

Finale 7°/8° posto: CR Liguria – CR Friuli Venezia Giulia (ore 9 a Darzo)

Finale 5°/6° posto: CR Piemonte Valle d’Aosta – CPA Bolzano (ore 9 a Spiazzo Rendena)

Finale 3°/4° posto: CPA Trento – CR Veneto (ore 9 a Pieve di Bono)

Finale 1°/2° posto: CR Lombardia – Baviera (ore 10.30 a Tione di Trento)