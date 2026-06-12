Torneo Internazionale Eusalp: Trentino e Lombardia a pieni punti

Vittoria bis per le Rappresentative under 16 del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e della Lombardia, che al termine della seconda giornata comandano a punteggio pieno le classifiche dei gironi A e B all'8° Torneo Internazionale Eusalp, manifestazione calcistica in corso sui campi delle Valli Giudicarie.

Dopo aver battuto al debutto i campioni in carica del Friuli Venezia Giulia, la Rappresentativa trentina si è ripetuta superando 3-1 i pari età altoatesini nell'atteso derby disputato a Darzo. La squadra di casa ha subito indirizzato la contesa sui binari desiderati, trovando la via del gol dopo appena 70 secondi di gioco grazie a Bisoffi, che ha superato il portiere avversario grazie a una bella incornata vincente sugli sviluppi di un corner battuto da Moser.

La sfida è rimasta aperta fino ai minuti finali, quando una sfortuata deviazione di Unterweger su un piazzato di Martino ha permesso ai trentini di portarsi sul 2-0, che si è poi tramutato in 3-1 per effetto della marcatura altoatesina siglata da Gapp e dell'eurogol messo a segno nei minuti di recupero dal già citato Martino. Quest'ultimo è stato bravo a vedere il portiere avversario fuori dai pali e lesto a castigarlo con un tiro dalla lunga distanza, con tanto di meritata "standing ovation" da parte del nutrito pubblico presente.

L'altra partita del girone A, quella tra Friuli Venezia Giulia e Baviera, è terminata a reti inviolate, con i tedeschi saliti così a quota 4 punti, a due lunghezze di distanza dalla prima della classe, la squadra del CPA Trento. Bavaresi e trentini si affronteranno domani, sabato 13 giugno, alle 17.30 a Condino: il match, l'ultimo della fase a gironi, metterà in palio il pass per la finale 1° e 2° posto, in programma domenica mattina alle 10.30 a Tione di Trento.

Ha già ipotecato il pass per la finalissima, intanto, la selezione della Lombardia, che ha replicato la vittoria in rimonta conquistata ai danni del Veneto nella giornata inaugurale superando con un 2-0 all'inglese la formazione del Comitato Piemonte-Valle d'Aosta. La contesa si è decisa nell'ultimo terzo di gara e a griffare la vittoria è stato Bresciani, a segno due volte al 19' e al 36' della ripresa (le partite si giocano su due tempi da 35 minuti).

Vittoria larga e convincente, infine, per il Veneto, che ha riscattato la beffa patita nei minuti finali della gara contro la Lombardia infliggendo un sonoro 4-0 alla Liguria: ad aprire le marcature, al 10', è stato Miracapillo, mentre in avvio di ripresa Maritan e Gerotto hanno messo anzitempo in ghiaccio il successo, con Oriella autore della rete del definitivo 4-0. Il Veneto ha conquistato così i suoi primi tre punti e domani chiuderà la fase a gironi affrontando la selezione piemontese-valdostana, mentre la Liguria se la vedrà con la capoclassifica Lombardia.

LA FOTOGALLERY DELLA SECONDA GIORNATA

I tabellini del girone A

CPA TRENTO – CPA BOLZANO 3-1

RETI: 2’ pt Bisoffi (T), 34’ st aut. Unterweger (B), 36’ st Gapp (B), 37’ st Martino (T)

CPA TRENTO: De Giampietro, Berti, Avallone (30’ st Bertolini), Moser (24’ st Fusi), Martino, Bisoffi, Prandi (30’ st Rigotti), Dandoy (26’ st Bot), Olivares Sanchez (16’ st Baratella), Tonelli (24’ st Santuliana), Bonvicin (37’ st Masè). All. Marmentini (Mulinari squalificato)

CPA BOLZANO: De Gaetanis, Hofer, Laimer (21’ st Comploi), Pfitscher J., Giovanelli (6’ st Gapp), Castellazzi (16’ st Niederbacher), Tosetto (6’ st Bortolotti), Unterweger, Peintner (11’ st Matzoll), Pfitscher M., Rabanser (11’ st Tschigg). All. Obrist

ARBITRI: Filosi di Rovereto (Canali e Acquaroli di Trento)

NOTE: ammonito Tschigg (B). Corner 2-2. Recupero: 0’ + 6’

CR FRIULI VENEZIA GIULIA – BAVIERA 0-0

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Penati, Bottacin (22' st Corazza), Calcinoni, Del Degan (10' st Ramazan), Drago (8' st Belletti), Forte, Iavazzo (30' st Adriomi), Paulescu (1' st Polichetti), Scarpa, Sinanovic, Viel. All. Pisano

BAVIERA: D’Alquen, Splitter, Ciba, Schäffen, Eifler (1' st Kopic), Lehner, Kögler (22' st Misslinger), Laudenbacher (6' st Schmitt), Henfling (22' st Kirkaya), Laspas (6' st Kryeziu), Keshavarzi (1 ' st Gabler). All. Haderecker

ARBITRI: Livori di Arco Riva (Mozzi di Rovereto e D’Alterio di Trento)

I tabellini del girone B

CR LIGURIA – CR VENETO 0-4

RETI: 10' pt Miracapillo, 1' st Maritan, 6' st Gerotto, 18' st Oriella

CR LIGURIA: Petullo, Accame (35' Ginatta), Arfinengo, Badano, Cuneo (41' Luciani Santos), Danese (32’ Lo Conte), Kraja (48' Pozzo), Mele (41' Haxhiray), Ricci (35' Saraceni), Rubino (35' Stamilla), Smecca. All. Zanello

CR VENETO: Borille, Gerotto (7' st Poltronieri), Giotto (18' st Bizzi), Papparotto, Puleo (18' st Barbiero), Bellinato, Dalla Libera, Maritan (13' st Fantinato), Polo (23' st Albertin), Miracapillo, Bresciani (15' st Oriella). All. Galante

ARBITRI: Iacono di Trento (Gasperini e Alam di Trento)

CR LOMBARDIA – CR PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 2-0

RETI: 19' st e 36' st Bresciani

CR LOMBARDIA: Zonca, Abitabile (44' Terzi), Anzani (54' Schiavone), Beggio, Briganti (44' Bresciani), Corrao (39' Giordano), Di Fine, Dieng Mame (61' Pasini), Ferrati, Frassi (39' Gigli), Pirola. All. Garavaglia

CR PIEMONTE-VALLE D’AOSTA: La Fata, Barberis, Bruschetta, D’Attoli, Calorio (61' Barolo), Zanini (43' Delle Cave), Tealdo (56' Ciancio), Cento (50' Bustos), Sasso (48' Sfregola), Tucci (50' Moutamid), Peuto (48' Tessore). All. Marangon

ARBITRI: Tairi di Arco Riva (Trentini di Trento e Giannone di Arco Riva)

I quadro completo della 2ª giornata

GIRONE A

CPA Trento - CPA Bolzano 3-1 (giocata a Darzo)

CR Friuli Venezia Giulia - Baviera 0-0 (giocata a Pieve di Bono)

Classifica: CPA Trento p. 6, Baviera 4, CR Friuli Venezia Giulia 1, CPA Bolzano 0.

GIRONE B

CR Liguria - CR Veneto 0-4 (giocata a Spiazzo Rendena)

CR Lombardia – CR Piemonte-Valle d’Aosta 2-0 (giocata a Ponte Arche)

Classifica: CR Lombardia p. 6, CR Piemonte Valle d’Aosta e CR Veneto 3, CR Liguria 0.

Il programma della 3ª giornata (sabato 13 giugno)

GIRONE A

Ore 17.30 - Condino: CPA Trento - Baviera

Ore 17.30 - Pieve di Bono: CPA Bolzano - CR Friuli Venezia Giulia

GIRONE B

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: CR Piemonte e Valle d’Aosta - CR Veneto

Ore 17.30 - Ponte Arche: CR Lombardia - CR Liguria