Eusalp: il Trentino vince anche il derby e ora sogna in grande

Un'altra vittoria, la seconda in due partite. Altri tre punti, pesantissimi, che alimentano il sogno. La Rappresentativa trentina under 16 ha concesso il bis all'ottavo Torneo Internazionale Eusalp e, dopo aver battuto al debutto i campioni in carica del Friuli Venezia Giulia, oggi ha fatto suo il derby con i pari età altoatesini, superati con il punteggio di 3-1 grazie a un avvio bruciante, a una prestazione solida e a un finale da applausi.

Dopo due giornate, la selezione di mister Alessandro Mulinari (ieri costretto alla tribuna e sostituito dalla sua vice Francesca Marmentini) comanda la classifica del girone A a punteggio pieno e domani, sabato 13 giugno, alle 17.30 si giocherà sul campo del Bettega di Condino il pass per la finalissima con la Baviera.

La cronaca del derby: Bisoffi subito a segno

Vincere aiuta a vincere, si sa, e il successo all’esordio sui campioni uscenti del Friuli ha contribuito ad alimentare morale e ambizioni della squadra di casa.

Lo si vede nel derby contro la selezione di mister Obrist.

Bastano solamente 70 secondi al Trentino per trovare la via del gol: all’inizio del secondo minuto di gioco, in occasione del primo corner della partita, Moser pennella un pallone perfetto per l’inserimento aereo di Bisoffi, che salta più in alto di tutti e, di testa, infila il pallone nell’angolino basso alla sinistra di De Gaetanis.

Il match è agonisticamente vivo, in pieno stile derby. L’Alto Adige, colpito a freddo, prova timidamente ad affacciarsi dalle parti di De Giampietro, che nella prima frazione di gioco non corre mai seri pericoli. I trentini, dal canto loro, si dimostrano ordinati in fase difensiva e, ogni volta che possono, cercano di fare male in ripartenza. Sia da una parte che dall’altra, però, manca la necessaria precisione nell’ultimo passaggio.

Ripresa bloccata, ma nel finale succede di tutto

Nella ripresa la musica non cambia: tanto agonismo, poche occasioni, con entrambe le formazioni che difettano di precisione negli ultimi 20 metri di campo. Obrist rafforza il pacchetto avanzato, ma non basta per scardinare la difesa della squadra di Mulinari, che a propria volta manda in campo forze fresche, riuscendo a contenere le sfuriate avversarie senza troppi patemi d'animo.

Nel finale succede di tutto: al 34’ Unterweger devia sfortunatamente nella propria porta un piazzato di Martino, per il 2-0. Sul ribaltamento di fronte, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Gapp trova i giusti tempi per l’inserimento e riapre i giochi, definitivamente chiusi un giro di lancette più tardi da Martino, che vede il portiere avversario fuori dai pali e s’inventa un eurogol con un tiro dalla grande distanza: è la rete del definitivo 3-1. Domani, sabato 13 giugno, il Trentino affronterà la Baviera nell’ultimo match della fase a gironi: in palio ci sarà il pass per la finale 1°-2° posto.

LA FOTOGALLERY DELLA SECONDA GIORNATA

Il tabellino

CPA TRENTO – CPA BOLZANO 3-1

RETI: 2’ pt Bisoffi (T), 34’ st aut. Unterweger (B), 36’ st Gapp (B), 37’ st Martino (T)

CPA TRENTO: De Giampietro, Berti, Avallone (30’ st Bertolini), Moser (24’ st Fusi), Martino, Bisoffi, Prandi (30’ st Rigotti), Dandoy (26’ st Bot), Olivares Sanchez (16’ st Baratella), Tonelli (24’ st Santuliana), Bonvicin (37’ st Masè). All. Marmentini (Mulinari squalificato)

CPA BOLZANO: De Gaetanis, Hofer, Laimer (21’ st Comploi), Pfitscher J., Giovanelli (6’ st Gapp), Castellazzi (16’ st Niederbacher), Tosetto (6’ st Bortolotti), Unterweger, Peintner (11’ st Matzoll), Pfitscher M., Rabanser (11’ st Tschigg). All. Obrist

ARBITRI: Filosi di Rovereto (Canali e Acquaroli di Trento)

NOTE: ammonito Tschigg (B). Corner 2-2. Recupero: 0’ + 6’

Risultati girone A: CPA Trento-CPA Bolzano 3-1, CR Friuli Venezia Giulia-Baviera 0-0.

Classifica girone A: CPA Trento p. 6, Baviera 4, CR Friuli Venezia Giulia 1, CPA Bolzano 0.

Risultati girone B: CR Lombardia-CR Piemonte Valle d’Aosta 2-0, CR Ligura-CR Veneto 0-4.

Classifica girone B: CR Lombardia p. 6, CR Piemonte Valle d’Aosta e CR Veneto 3, CR Liguria 0.