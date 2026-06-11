Eusalp: Baviera, Trentino, Lombardia e Piemonte partono bene

Si è aperta nel segno dei padroni di casa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l’ottava edizione del Torneo Internazionale Eusalp, che nella prima giornata ha regalato il primo sorriso e i primi tre punti anche alle Rappresentative under 16 di Baviera, Lombardia e Piemonte-Valle d’Aosta. La Baviera ha superato in rimonta la selezione del Cpa di Bolzano (foto Pegasomedia)

La manifestazione è iniziata oggi sui campi delle Valli Giudicarie, in Trentino, dove la formazione locale guidata dal selezionatore Alessandro Mulinari si è concessa il lusso di battere i campioni in carica del Friuli Venezia Giulia. A decidere il match inaugurale è stato un gol in avvio di partita di Santuliana, lesto nel ribadire in rete la corta respinta del portiere avversario Tatani sul precedente tiro di Masè. In apertura di ripresa, i friulani di mister Pisano hanno avuto l’occasione per ristabilire la parità, ma l’estremo difensore trentino De Giampietro si è superato, bloccando a terra il calcio di rigore battuto da Bottacin: il penalty era stato concesso per un atterramento in area di Iavazzo. I campioni in carica del Friuli Venezia Giulia hanno ceduto di misura al Trentino (foto Massetti/Pegasomedia)

La Rappresentativa locale ha così conquistato i primi, pesantissimi tre punti, portandosi in vetta alla classifica del girone A assieme ai tedeschi della Baviera, che hanno battuto in rimonta la selezione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. Gli altoatesini erano passati in vantaggio in maniera piuttosto rocambolesca al 15’, quando un lancio lungo del portiere Jonas Weger aveva trovato impreparata la difesa ospite: la spizzata del numero 4 avversario Ciba ha contribuito a mettere fuori causa l’estremo difensore bavarese, costretto alla capitolazione. L'esultanza dei giocatori della Baviera, vittoriosi al debutto (foto Pegasomedia)

La squadra tedesca ha però trovato una pronta replica e, dopo il pareggio siglato da Schmitt al 24’, in avvio di ripresa è arrivata anche la marcatura del definitivo 2-1, messa a segno dal subentrato Lehner.

Nel girone B, invece, la Lombardia ha beffato il Veneto nei minuti finali. Polo aveva portato in vantaggio al 18’ la Rappresentativa guidata in panchina da mister Galante, che nei minuti conclusivi del match ha incassato un micidiale uno-due. A siglarlo sono stati Sosa (a segno al 34’ della ripresa) e Dieng, che nell’ultimo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara ha messo a segno la rete del sorpasso e del 2-1 finale in favore dei lombardi. La Lombardia ha ribaltato il punteggio nei minuti finali, beffando il Veneto

Grazie a due gol siglati da Tealdo e da Tucci a cavallo della fine del primo tempo e dell’inizio del secondo, infine, la squadra del Comitato regionale Piemonte-Valle d’Aosta ha piegato la resistenza della Liguria, che è poi riuscita ad accorciare le distanze con Accame, ma non a evitare la sconfitta.

Domani, venerdì 12 giugno, sono in programma le sfide della seconda giornata, con il derby tra Trentino e Alto Adige in programma alle 17.30 sul campo di Darzo.

LA FOTOGALLERY DELLA PRIMA GIORNATA

I tabellini dei match del Girone A

CPA TRENTO – CR FRIULI VENEZIA GIULIA 1-0

RETE: 4’ pt Santuliana

CPA TRENTO: De Giampietro, Lazzarini, Bertolini (27’ st Avallone), Fusi (21’ st Moser), Martino, Bisoffi, Rigotti (17’ st Prandi), Bot (33’ st Dandoy), Baratella (30’ st Olivares Sanchez), Santuliana (21’ st Tonelli), Masè (15’ st Bonvicin). All. Mulinari.

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Tatani, Belletti (8’ st Drago), Bottacin (20’ st Ramazan), Calvino (19’ st Calcinoni), Corazza (8’ st Adriomi), Del Frate (10’ st Scarpa), Forte (26’ st Viel), Iavazzo, Manyani (16’ st Del Degan), Polichetti, Sinanovic. All. Pisano

ARBITRO: D’Affronto di Trento (Sartori di Arco e Giampietro di Trento)

NOTE: al 6’ st De Giampietro (T) para un calcio di rigore a Bottacin (F). Espulso al 33’ st l’allenatore del Cpa Trento Mulinari. Ammoniti Bonvicin (T) e Drago (F). Corner 5-4 per il Cpa Trento. Recupero: 0’ + 6’

BAVIERA – CPA BOLZANO 2-1

RETI: 15' pt Weger (BZ), 24' pt Schmitt (BA), 8' st Lehner (BA)

BAVIERA: Bauer, Splitter, Schmitt (20' st Gabler), Ciba, Eifler (1' st Lehner), Kryeziu (10' st Laspas), Kopic (1' st Kögler), Misslinger (1' st Henfling), Laudenbacher (1' st Kirkaya), Citaku, Keshavarzi (29' st Goldstein). All. Haderecker

CPA BOLZANO: Weger, Tschigg (30' st Rabanser), Lintner, Matzoll (22' st Peintner), Tosetto, Gapp (18' st Giovanelli), Unterweger, Markt, Comploi (30' st Laimer), Bortolotti (18' st Pfitscher), Niederbacher (18' st Castellazzi). All. Obrist

ARBITRO: Girardi di Trento (Franceschetti di Arco Riva e Candotti di Trento)

I tabellini dei match del Girone B

CR VENETO – CR LOMBARDIA 1-2

RETI: 18' pt Polo (V), 34' st Sosa (L), 40' st Dieng (L)

CR VENETO: Zanella, Fantinato (1' st Bellinato), Gerotto, Barbiero (5' st Bresciani), Giotto, Bizzi, Mrele, Morelli, Oriella (23' st Puleo), Albertin (15' st Polo), Poltronieri (29' st Papparotto). All. Galante

CR LOMBARDIA: Meraviglia, Anzani (20' st Briganti), Castiglioni (1' st Dieng), Di Fine, Ferrari (1' st Frassi), Figli, Giordano (12' st Bresciani), Pasini (30' st Sosa), Pirola, Schiavone, Terzi (27' st Beggio). All. Garavaglia

ARBITRO: Scomparin di Trento (Galli e Bettin di Trento)

CR PIEMONTE-VALLE D’AOSTA – CR LIGURIA 2-1

RETI: 32' pt Tealdo (PVA), 2' st Tucci (PVA), 13' st Accame (L)

CR PIEMONTE-VALLE D’AOSTA: La Fata, Ciliberti (23' st Barberis), Bruschetta, D’Attoli, Barolo (28'st Calorio), Zanini (13' st Cento), Tealdo, Bustos (25' st Delle Cave), Sfregola (9' st Sasso), Tucci (12' st Moutamid), Peuto (20' st Ciancio). All. Marangon

CR LIGURIA: Pistone, Badano (5' st Arfinengo), Danese (1' st Accame), Ginatta (20' st Barone), Haxhiray (5' st Lo Conte), Mele (20' st Kraja), Pozzo, Ricci (1' st Cuneo), Saraceni, Smecca (30' st Luciani Santos), Stamilla. All. Zanello

ARBITRO: Azzarà di Rovereto (Mozzi e Calì di Rovereto)

Il quadro completo della prima giornata

Risultati Girone A: CPA Trento-CR Friuli Venezia Giulia 1-0, Baviera-CPA Bolzano 2-1.

Classifica girone A: Cpa Trento e Baviera p. 3, Cpa Bolzano e Friuli Venezia Giulia 0.

Risultati Girone B: CR Veneto-CR Lombardia 1-2, CR Piemonte Valle d’Aosta-CR Liguria 2-1.

Classifica girone B: Lombardia e Piemonte-Valle d’Aosta p. 3, Veneto e Liguria 0.

Programma seconda giornata (venerdì 12 giugno, ore 17.30)

GIRONE A

Ore 17.30 - Darzo: CPA Bolzano – CPA Trento

Ore 17.30 - Pieve di Bono: CR Friuli Venezia Giulia - Baviera

GIRONE B

Ore 17.30 - Ponte Arche: CR Lombardia – CR Piemonte-Valle d’Aosta

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: CR Liguria – CR Veneto