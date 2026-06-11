Eusalp: debutto da sogno per il Trentino, che supera il Friuli

Un gol di Santuliana, un rigore parato da De Giampietro e una gara improntata sulla verve agonistica consentono alla Rappresentativa trentina under 16 di battere di misura i campioni in carica del Friuli Venezia Giulia nel match disputato sul campo dello stadio Bettega di Condino. La selezione di mister Mulinare apre dunque con una vittoria, di peso e prestigio, la propria avventura all’ottava edizione del Torneo Internazionale Eusalp, iniziato oggi sui campi delle Valli Giudicarie. Santuliana festeggiato dai compagni di squadra dopo il gol (foto Pegasomedia/Martina Massetti)

La cronaca

Dopo un paio di iniziative infruttuose del friulano Forte, è la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco. La prima occasione è subito quella buona. È il minuto 4 quando Santuliana pesca sulla sinistra Masè, che è bravo a liberarsi del proprio marcatore, a entrare in area e a crearsi lo spazio per il tiro: Tatani si distende in tuffo e ribatte, ma nulla può sul tap-in vincente di Santuliana, che conclude al meglio l'azione che lui stesso aveva avviato. Il trentino Rigotti contrastato da Polichetti (foto Pegasomedia/Martina Massetti)

La selezione di mister Mulinari opta spesso per la giocata in verticale, che crea non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Al 10’ Rigotti ha sui piedi la palla del raddoppio, ma si fa ipnotizzare da Tatani, che in uscita gli sbarra la strada. La squadra trentina si procura quattro corner in sequenza: l’ultimo della serie, battuto da Fusi, è un assist al bacio per la girata volante di Masè. Tatani si trova il pallone tra le braccia e può tirare un sospiro di sollievo.

Nel mezzo c’era stata una chance anche per Santuliana, lesto nel saltare due avversari e nel battere a rete, con palla a lato non di molto. Nel finale di prima frazione, invece, è ancora Masè a mettersi in mostra, ma il numero 14 della Rappresentativa del Cpa di Trento manca di precisione nell’ultimo passaggio sugli sviluppi di un contropiede, permettendo al portiere dei friulani di anticipare Baratella. Nei primi 35 minuti di gioco, l’unica chance degna di nota per il Friuli Venezia Giulia porta la firma di Corazza, il cui rasoterra è bloccato agevolmente in presa da De Giampietro. Belletti nella morsa di due giocatori della Rappresentativa trentina (foto Pegasomedia/Martina Massetti)

L’avvio di ripresa è ancora di marca locale. Rigotti duetta con Masè, che perde un tempo di gioco e vede sfumare una ghiotta occasione. La selezione allenata da Pisano prova a scuotersi e al 6’ avrebbe l’occasione per pareggiare i conti: il direttore di gara assegna la massima punizione ai friulani per un fallo in area su Iavazzo, ma De Giampietro indovina l’angolo giusto sul penalty calciato da Bottacin, andando a prendersi i meritati applausi del pubblico presente al Bettega. Del Frate affrontato da Masè (foto Pegasomedia/Martina Massetti)

Il match è agonisticamente vivace, ma le occasioni latitano. Il Friuli Venezia Giulia ci prova sugli sviluppi di un corner con Drago, che però alza troppo la mira. Il match è agonisticamente vivace, la difesa trentina regge e al triplice fischio può partire la festa. Domani a Darzo (ore 17.30) c’è il derby contro la squadra del Cpa di Bolzano, oggi sconfitta di misura (2-1) dalla Baviera.

LA FOTOGALLERY DELLA PRIMA GIORNATA DEL TORNEO EUSALP

Il tabellino

CPA TRENTO – CR FRIULI VENEZIA GIULIA 1-0

RETE: 4’ pt Santuliana (T)

CPA TRENTO: De Giampietro, Lazzarini, Bertolini (27’ st Avallone), Fusi (21’ st Moser), Martino, Bisoffi, Rigotti (17’ st Prandi), Bot (33’ st Dandoy), Baratella (30’ st Olivares Sanchez), Santuliana (21’ st Tonelli), Masè (15’ st Bonvicin). All. Mulinari.

CR FRIULI VENEZIA GIULIA: Tatani, Belletti (8’ st Drago), Bottacin (20’ st Ramazan), Calvino (19’ st Calcinoni), Corazza (8’ st Adriomi), Del Frate (10’ st Scarpa), Forte (26’ st Viel), Iavazzo, Manyani (16’ st Del Degan), Polichetti, Sinanovic. All. Pisano

ARBITRO: D’Affronto di Trento (Sartori di Arco e Giampietro di Trento)

NOTE: al 6’ st De Giampietro (T) para un calcio di rigore a Bottacin (F). Espulso al 33’ st l’allenatore del Cpa Trento Mulinari. Ammoniti Bonvicin (T) e Drago (F). Corner 5-4 per il Cpa Trento. Recupero: 0’ + 6’

Risultati Girone A: CPA Trento-CR Friuli Venezia Giulia 1-0, Baviera-CPA Bolzano 2-1.

Classifica girone A: Cpa Trento e Baviera p. 3, Cpa Bolzano e Friuli Venezia Giulia 0.

Risultati Girone B: CR Veneto-CR Lombardia 1-2, CR Piemonte Valle d’Aosta-CR Liguria 2-1.

Classifica girone B: Lombardia e Piemonte-Valle d’Aosta p. 3, Veneto e Liguria 0.

Programma 2ª giornata (venerdì 12 giugno, ore 17.30)

GIRONE A

Ore 17.30 - Darzo: CPA Bolzano – CPA Trento

Ore 17.30 - Pieve di Bono: CR Friuli Venezia Giulia - Baviera

GIRONE B

Ore 17.30 - Ponte Arche: CR Lombardia – CR Piemonte-Valle d’Aosta

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: CR Liguria – CR Veneto