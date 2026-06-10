Torneo Eusalp: inaugurata a Tione l'8ª edizione, domani il via

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete ha dato simbolicamente il calcio d’inizio, con una profonda riflessione sul momento del calcio italiano, all’ottava edizione del «Torneo internazionale Eusalp», manifestazione calcistica organizzata dal Comitato Lnd della Provincia di Trento in collaborazione con l’associazione Piazza Viva di Tione.

Da domani, giovedì 11 giugno, a domenica 14 giugno, sui campi delle Valli Giudicarie otto selezioni della categoria under 16 si sfideranno in un clima all’insegna dell’amicizia e della sportività, valori che, fin dalla sua nascita, animano l’importante evento iniziato oggi con l'inaugurazione ospitata dal Teatro Comunale di Tione di Trento.

La Rappresentativa del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, che dodici mesi fa iscrisse per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, è stata inserita nel girone A assieme ai tedeschi della Baviera (vittoriosi nel 2024) e alle Rappresentative dei Comitati di Trento e di Bolzano, mentre le squadre dei Comitati di Lombardia (finalista nel 2025 e vincitrice di tre edizioni), Piemonte-Valle d’Aosta, Veneto e Liguria daranno vita alle sfide del girone B. La Rappresentativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento (foto Martina Massetti)

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Figc Stefano Grassi, affiancato dalla presidentessa dell’Associazione Piazza Viva Ilaria Salvaterra, dall’assessore provinciale Simone Marchiori, dall’assessore allo sport e al turismo del Comune di Tione Gianmarco Fioroni, dalla presidentessa del Coni trentino Paola Mora e dal presidente del Comitato Paralimpico di Trento Massimo Bernardoni, che hanno rimarcato come il torneo, oltre al valore sportivo, anche una valenza culturale, momento di unione, condivisione e confronto. Il presidente del Comitato Provinciale Autonomo della Figc Stefano Grassi

Ve n’è stato uno particolarmente interessante proprio durante l’inaugurazione. Dopo la vivace passerella di tutte le Rappresentative, i giovani calciatori e tutti i presenti hanno potuto assistere a un interessante talk show, iniziato con l’intervento del presidente della LND Giancarlo Abete.

«Si parla tanto di giovani, noi ce la mettiamo tutta per far crescere attenzione nei loro confronti – ha detto Abete -. Dopo la notte infausta di Zenica, per l'Italia c’è stata la vittoria dell’Europeo Under 17, a cui si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti dai giovani nelle due amichevoli che avremmo voluto essere finalizzate al Mondiale. L’attenzione è massima e l’attività delle Rappresentative è di fondamentale importanza». Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete (foto Martina Massetti)

«L’Italia è il 49° Paese su 50 come utilizzo dei giocatori under 21 nella massima serie, un dato che la dice tutta – ha aggiunto Abete -. In generale siamo un Paese che non dà molto spazio ai giovani, nel calcio ne diamo ancora di meno. Serve un progetto, che deve avere una certa omogeneità e passare attraverso la valorizzazione dei formatori».

Abete ha servito un assist a Massimo Piscedda, responsabile dell'area tecnica delle Rappresentative Nazionali. «L’Italia è sempre stata piena di talenti , bisogna però riconoscerli, formarli e accompagnarli nella crescita con strutture competenti e di alto livello – ha spiegato Piscedda -. L’attività dai 5 ai 12 anni il calcio deve essere divertimento con la palla, poi c’è l’attività under 15, squisitamente tecnica. Nella categoria under 16 si inserisce la tecnica applicata e la tattica, aspetti che si completano nel diciassettesimo anno dei ragazzi: a quell’età si vede la fotografia del calciatore. Il calcio è un gioco semplice: le motivazioni fanno la differenza». Massimo Piscedda, responsabile dell'area tecnica delle Rappresentative Nazionali

Di particolare interesse, poi, l’intervento dello psicologo dello sport Alessandro Todeschi, che si è soffermato su aspetti cruciali come «la conoscenza di sé, la consapevolezza emotiva e il pensiero critico». «Da adulti, quando ci confrontiamo con un quindicenne, dobbiamo ricordarci che abbiamo davanti un ragazzo – ha detto Todeschi -. L’allenatore deve aiutarlo a vedere e capire qual è la strada. Non possiamo chiedergli di fare l’adulto a quindici anni. Altro aspetto fondamentale è la consapevolezza e l’accettazione delle emozioni, spesso viste come un ostacolo. La consapevolezza emotiva va allenata sia tra gli adulti che tra i giovani, che vanno allenati a usare il corpo, a scaricare la tensione in maniera intelligente, a conoscersi». Alessandro Todeschi, psicologo dello sport (foto Martina Massetti)

«Una componente fondamentale per la formazione dei ragazzi e delle ragazze» ha rimarcato il presidente del CPA di Trento della Figc Stefano Grassi, che si è poi soffermato sul concetto di “successo”. «Un ragazzo che partecipa a questo torneo, per rimanere sulla stretta attualità, raggiunge il successo dopo un confronto con i propri compagni e con gli avversari, ma soprattutto dopo aver dato il meglio di se stesso. Questa credo sia la giusta definizione di “successo”». Platea affollata al Teatro Comunale di Tione per la presentazione del Torneo Eusalp

Giovedì 11 giugno, intanto, sono in programma le prime sfide della fase a gironi dell’8° Torneo Eusalp, con calcio d’inizio per tutti alle 17.30. I campioni uscenti del Friuli Venezia Giulia debutteranno a Condino con la formazione locale del CPA di Trento, mentre nell’altra gara del girone A (a Pieve di Bono) la Baviera se la vedrà con la Rappresentativa del CPA di Bolzano. Nei due incontri del girone B, invece, Veneto e Lombardia si affronteranno a Spiazzo Rendena, Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria a Ponte Arche. La Rappresentativa del CR Veneto, vincitrice della prima edizione (foto Martina Massetti)

Tra i momenti significativi della manifestazione, spicca l’iniziativa dedicata al calcio paralimpico, un evento che vedrà i ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali giocare assieme ai giovani calciatori delle rappresentative, dando vita a delle partite a squadre miste. L’appuntamento è per sabato 13 giugno alle 10 del mattino a Pieve di Bono, alla presenza dei club Union Trento, Rovereto Calcio e Sport and Friends Bressanone.

La composizione dei due gironi

GIRONE A: CPA Trento, CPA Bolzano, Baviera, CR Friuli Venezia Giulia

GIRONE B: CR Veneto, CR Lombardia, CR Piemonte e Valle d’Aosta, CR Liguria

Il programma gare della 1ª giornata (giovedì 11 giugno)

GIRONE A

Ore 17.30 - Pieve di Bono: Baviera - Bolzano

Ore 17.30 - Condino: Trento – Friuli Venezia Giulia

GIRONE B

Ore 17.30 - Spiazzo Rendena: Veneto - Lombardia

Ore 17.30 - Ponte Arche: Piemonte e Valle d’Aosta - Liguria

L'albo d'oro del Torneo Eusalp

2018: CR Veneto

2019: CR Lombardia

2021: Rappresentativa LND

2022: CR Lombardia

2023: CR Lombardia

2024: Baviera

2025: CR Friuli Venezia Giulia