Levico avanti tutta: elimina il Calvairate e si avvicina alla D

Dopo la vittoria di misura in casa arriva un meritato pareggio dalla trasferta milanese. Ora la finale contro i romani del Certosa

Impresa del Levico Terme che supera il primo turno del tabellone degli spareggi nazionali riservati alle seconde classificate d'Eccellenza approdando alla finale playoff nella quale si giocherà l'ammissione alla serie D della stagione prossima.

Dopo aver battuto sette giorni fa in viale Lido i milanesi dell'Academy Calvairate (1-0) grazie alla rete pesante di Amorth, l'undici del lago è riuscito ad impattare 1-1 nel retour match giocato a Segrate guadagnandosi con pieno merito il passaggio del turno. Il gol qualificazione porta la firma di Nicola Battisti.

Gara molto intensa quella andata in scena sul sintetico del centro sportivo meneghino, condotta sempre con grande autorità dai gialloblù che hanno subìto il momentaneo svantaggio alla mezz'ora della prima frazione (in gol il potente centravanti Sow) senza perdersi d'animo. Pian piano hanno preso campo riuscendo ad accelerare i ritmi col passare dei minuti malgrado il grande caldo di questo ultimo weekend di maggio. Dopo alcune occasioni non sfruttate, al 74' è così arrivato il gol del pareggio siglato da Battisti bravo e puntuale a insaccare un delizioso cross dal fondo di Vesco. Nel finale l'Academy ha cercato di riportarsi avanti senza realmente impensierire la porta di Matrone mentre è stato ancora il Levico a rendersi pericoloso con un paio di veloci ripartenze di Gerthoux non andate a segno per pochissimo.

Con il pareggio la formazione di Manfioletti si è così guadagnata l'accesso ad una delle sette finali che assegneranno altrettanti posti in serie D. Avversaria nel doppio confronto che si terrà nelle due prossime domeniche sarà la squadra romana del Certosa di Centocelle, che nei match di semifinale ha superato con due successi i piacentini del Fiorenzuola (1-0 in casa e 2-1 in terra emiliana). Una rivale di grande caratura tecnica che però Rinaldo e compagni affronteranno senza timori e sulle ali dell'entusiasmo dopo la performance del primo turno.

Il sogno del ritorno in quarta serie, insomma, continua.