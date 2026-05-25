L'Athesis si salva trionfando a Molveno e condanna l'Avio

Al termine del trentesimo turno di campionato è stato l’Athesis ad avere l’ultima parola nella lotta-salvezza con l’Avio. Nonostante il convincente successo per 4 – 0 in casa sull’Aquila Trento, infatti, gli uomini di Samir Hmidi non sono riusciti ad evitare la malaugurata retrocessione, tenuti a debita distanza (due punti più sotto) dai rosso-bianco-blù, usciti vincitori per 3 – 2 sul MolvenoSpor al Don Santo Goio, grazie alle reti di Rosi, Carollo (ben 14 centri quest’anno, solamente quattro in meno rispetto ai 18 dell’anno scorso in Prima Categoria) e all’autogol di Bottamedi. Dopo due stagioni nel massimo campionato provinciale, per la compagine di Braulio De Oliveira è dunque già tempo di fare il proprio ritorno in Prima Categoria, mentre per la matricola di Volano si tratta della prima riconferma in Promozione dopo il debutto assoluto di quest’anno. L'Athesis festeggia la salvezza

Quasi perfettamente in linea con le due precedenti edizioni del torneo (soglia salvezza superiore a quota 28 e 29), all’Avio non sono stati sufficienti i 30 punti messi in cascina (sette vittorie e nove pareggi) per scampare al pericolo retrocessione. Complice un girone di andata rovinoso, con due sole vittorie e tre pareggi (nove punti totali) in quindici partite, la positiva seconda parte di stagione aviense, successiva all’avvicendamento in panchina di Hmidi ad Alecu, non ha dato i frutti sperati per una questione di “centimetri”.

Per l’altra formazione lagarina sotto i riflettori, quella di Giuseppe Franco, si sono invece rivelate decisive le otto vittorie e gli altrettanti pareggi, tra cui il successo per 3 – 0 nel derby del primo turno di ritorno proprio contro Issaka e compagni (dopo lo 0 – 0 d’andata all’esordio stagionale).

L’Avio si accoda così ad Altavalsugana e Garibaldina nella discesa in Prima Categoria, liberando i posti per le già promosse Condinese, Pergine e Sacco San Giorgio dalla medesima serie, a cui si è clamorosamente aggiunto, all’ultimo respiro, il Primiero di Riccardo D’Albero.

Come ben noto, ad occupare le sedi vacanti lasciate dalle promosse Anaune e ViPo contribuirà infine il Lavis, costretto a calcare di nuovo i campi del massimo torneo provinciale dopo più di dieci anni dall’ultima volta.

Dopo averlo meritatamente abitato per tutto il girone di ritorno, a causa della sconfitta di ieri il MolvenoSpor è stato spodestato in extremis dal terzo gradino del podio dalla Settaurense, trionfante al Grilli contro la Rotaliana. Ciò non toglie però nulla allo splendido cammino condotto dalla truppa di Manuel Mariotti, vera e propria rivelazione del campionato, in grado di tenere il passo delle due indiscusse favorite per gran parte della stagione, dopo l’undicesimo posto archiviato lo scorso anno.

Aggiudicatasi anche il match conclusivo con la ViPo (staccata di 12 lunghezze in graduatoria), infine, l’incoronata Anaune si congeda con un bottino di 72 punti totali, conquistati grazie a 22 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, vantando una striscia positiva di quattordici risultati consecutivi tutt’ora all’attivo.

I RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA DEFINITIVA