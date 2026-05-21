Venerdì sera al Druso Südtirol e Bari si giocano la salvezza

L’ultimo e decisivo atto della stagione 2025-2026 è ormai alle porte. Dopo il pareggio a reti inviolate della scorsa settimana sul terreno dello Stadio San Nicola, nel capoluogo pugliese, venerdì 22 maggio allo Stadio Druso di Bolzano andrà in scena il decisivo match di ritorno dei playout di Serie B tra Südtirol e Bari. Il calcio d’inizio, in un impianto già sold out, è fissato per le ore 20.

Nella gara di andata disputata venerdì scorso a Bari, di fronte a quasi 28mila spettatori, i biancorossi di mister Fabrizio Castori hanno offerto una prestazione convincente, attenta e propositiva, sia in fase difensiva che offensiva, costruendo diverse occasioni da rete nell’arco dei novanta minuti, senza però riuscire a trovare il gol, anche per merito di alcuni interventi decisivi dell’estremo difensore pugliese Cerofolini. Una prova, comunque, che ha trasmesso fiducia e consapevolezza all’ambiente.

In virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, chiusa al 16° posto con 41 punti, uno in più del Bari (17°), e del pareggio maturato nella sfida di andata in Puglia, l’FC Südtirol potrà contare su due risultati utili su tre nel match di ritorno: una vittoria oppure un pareggio al termine dei tempi regolamentari consentirebbe ai biancorossi padroni di casa di conquistare la permanenza in Serie B per il quarto anno consecutivo.

A dirigere l’incontro tra Südtirol e Bari sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1. Ad assisterlo saranno Giuseppe Perrotti di Campobasso e Alessandro Costanzo di Orvieto. Il quarto ufficiale sarà Francesco Fourneau di Roma 1, mentre al VAR opererà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato dall’AVAR Daniele Chiffi di Padova.