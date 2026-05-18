ViPo in Eccellenza grazie al Maia Alta, Garibaldina invece giù

Altre due incognite sono state “ricavate” nella penultima giornata del campionato di Promozione. Una per merito (o meglio, demerito) della diretta interessata, l’altra grazie a un contributo esterno. Si tratta, in ordine, della Garibaldina di Antimo Buonanno, sconfitta a Martignano dal Calisio e dunque condannata dalla matematica a retrocedere in Prima Categoria dopo tre anni dall’ultima volta; e della ViPo Trento che, invece, ha potuto festeggiare la promozione diretta in Eccellenza grazie alla salvezza obliterata dal Maia Alta a Vigasio nei playout di Serie D, capace di liberare un ulteriore slot nel massimo campionato regionale trentino, accontentando entrambe le seconde classificate di Promozione trentina e altoatesina. Dopo un anno di purgatorio, i collinari di Stefano Manica ritornano così in Eccellenza, premiati al termine di un cammino condotto con estrema solidità, che li ha visti battagliare fino a poche giornate dal termine con la nemica giurata Anaune, in un lungo e avvincente testa a testa che non ha deluso le aspettative di inizio anno.

Se Altavalsugana e Garibaldina sono state costrette in anticipo al commiato dalla categoria, rimane ancora da decretare la terza e ultima squadra che condividerà il loro destino. E sarà una lotta a due tra le lagarine Avio e Athesis che, grazie ai successi di ieri ai danni di Dro Cavedine e Rotaliana (di cui quello dell’undici di Volano in rimonta), hanno rinnovato la corsa salvezza, divenuta una questione a due da risolvere negli ultimi 90 minuti restanti da giocare.

La sconfitta della ViPo contro la Settaurense non ha perciò minimamente intaccato la grande festa azulgrana scoppiata negli spogliatoi del Ceschi al termine della partita del Maia Alta, mentre l’Anaune ha continuato senza intoppi la sua strenua cavalcata, con una vittoria schiacciante sul terreno di gioco di Ischia.

Tra promosse e retrocesse, saranno ben cinque le sedi che si libereranno l’anno prossimo nel massimo torneo provinciale, e ad occuparle saranno le prime due classificate dei gironi A e B di Prima Categoria (che dunque non dovranno ricorrere ad alcuno spareggio) e il Lavis, direttamente dall’Eccellenza in seguito alla sconfitta di ieri sera nello spareggio-salvezza contro l’Union Trento. Per quanto riguarda le neopromosse, solamente un pass su quattro resta ancora da strappare, e al Primiero basterà un punto nell’ultima gara del girone B per aggiudicarselo, sottraendolo alle grinfie di Val di Cembra e Bassa Anaunia. La favorita si unirà alle già conclamate Condinese, Pergine e Sacco San Giorgio nel salto di categoria.

I RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA