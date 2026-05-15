Garibaldina, Avio e Athesis si giocano tutto nei prossimi 180'

Un solo altro verdetto rimasto da emettere, all’alba della ventinovesima, penultima giornata di Promozione; quello che decreterà definitivamente quale delle tre squadre che attualmente sgomitano nella bagarre di fondo classifica riuscirà a conquistare la salvezza negli ultimi 180 minuti restanti da giocare.

Garibaldina, Avio e Athesis saranno le osservate speciali – accorpate nell’arco di soli due punti in graduatoria – mentre il Borgo di Ennio Floriani, non ancora matematicamente salvo, avrà bisogno di un solo punto per blindare la permanenza in categoria, nonostante le attuali sei lunghezze di vantaggio sulla linea rossa lascino già presagire bene per i valsuganotti, che domenica saranno attesi al Mutinelli dall’Alense.

A giochi ormai conclusi in tutte le altre principali parti della classifica, con i posizionamenti più rilevanti già assegnati (primo posto dell’Anaune e secondo della ViPo), Garibaldina, Avio e Athesis, le tre principali attenzionate di domenica, si troveranno di fronte tre avversarie senza più nulla da chiedere al campionato, dunque senza grosse motivazioni.

I giallorossi di San Michele faranno visita al Calisio a Martignano, mentre gli aviensi alla Rotaliana a Mezzolobardo. Al contrario loro, la compagine di Giuseppe Franco avrà dalla propria parte il fattore “casa”, occupata a Calliano contro il Dro Cavedine.

Dati alla mano, i rotaliani di Buonanno si sono aggiudicati cinque dei nove precedenti incontri con i grigiorossi di Martignano (due pareggi e due sconfitte nei restanti quattro), tra cui gli ultimi due. Tra Dro Cavedine e Athesis, invece, affiora alla memoria esclusivamente il netto 3 – 0 dell’andata in favore degli uomini di Squadrani, mentre, per quanto sorprendente, i lagarini di Hmidi non hanno mai perso contro la Rotaliana, avendola sconfitta nelle due ultime occasioni e avendo pareggiato la sfida ancora precedente. All’andata, l’Avio si era infatti imposto per 2 - 0 grazie alla rete di Baroni e ad un autogol biancazzurro.

Per il resto, nessun altro match davvero decisivo ai fini della classifica, se non quelli che interesseranno le squadre coinvolte nella corsa al terzo gradino del podio. L’attuale terza della classe, MolvenoSpor, sarà attesa al Talamo dall’Aquila Trento, momentaneamente sesta ma ad un solo successo di distanza proprio dalla truppa di Mariotti. La Settaurense (a -2 dai lacustri) sarà invece ospite della ViPo a Gabbiolo dove, per ovvie ragioni, per la prima volta in stagione gli azulgrana di Stefano Manica scenderanno in campo senza lo stimolo di dover tenere il passo dell’Anaune, senza l’imperativo di fare il risultato e con la testa già all’eventuale spareggio.

Infine, ai margini esatti della classifica, i nonesi, già celebrati campioni, scenderanno in campo contro la già retrocessa Altavalsugana per chiudere in bellezza il proprio cammino e non macchiare la striscia di imbattibilità all’attivo, mentre nell’ultimo appuntamento di giornata la Mala si farà teatro del derby gardesano tra Nago Torbole e Arco.

Le terne arbitrali:

ALENSE – BORGO: Vespia di Trento (Tonon e Lanotte di Trento)

ALTAVALSUGANA – ANAUNE: Barozzi di Rovereto (Porcelli e Nasca di Trento)

AQUILA TRENTO – MOLVENOSPOR: Morandell di Bolzano (Cotroneo di Merano e Kebe di Bolzano)

ATHESIS – DRO CAVEDINE: Galli di Rovereto (Franceschetti di Arco Riva e Gasparini di Trento)

CALISIO – GARIBALDINA: Schmid di Rovereto (Acquaroli e Carpentari di Trento)

NAGO TORBOLE – ARCO: Leonardi di Arco Riva (D’Alterio e Muraviev di Trento)

ROTALIANA – AVIO: Cipriani di Rovereto (Marchi di Arco Riva e Zomer di Rovereto)

VIPO TRENTO – SETTAURENSE: Vintari di Bolzano (De Cesare di Bolzano e Losso di Merano)