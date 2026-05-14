Lo spareggio dice Levico: battuto 3-1 il Comano Fiavé

Tutto nella ripresa nella sfida decisiva per il secondo posto. Si impone la squadra di Manfioletti che ora se la vedrà coi milanesi dell'Academy Calvairate

Vittoria e passaggio al tabellone nazionale per il Levico Terme che supera 3-1 il Comano Fiavè nello spareggio fra le seconde arrivate in Eccellenza regionale. Un successo netto e meritato per l'undici di Stefano Manfioletti apparso più motivato e in palla di quello giallonero, evidentemente già concentrato sulla finale della Coppa Trentino Dao che lo attende sabato sera contro il Mori S.Stefano (al Briamasco alle 20). Alla squadra del lago, invece, dopo questa importante affermazione il futuro prossimo proporrà il match di primo turno dei playoff italiani contro l'Academy Calvairate di Milano che ha chiuso in seconda piazza il girone B dell'Eccellenza lombarda.

Gara combattuta e interessante quella del Lona che si è riempito come nelle migliori occasioni con un tifo equamente spartito. L'avvio ha offerto un Comano aggressivo e lucido, capace di impegnare subito la difesa levicense con un paio di affondi in velocità affidati alla consueta vena di Aidarovski. Ma col passare dei minuti i gialloblù hanno preso il sopravvento territoriale approfittando anche dell'imperfetta condizione fra i rivali del faro di centrocampo Calliari, oltrechè dell'assenza di Pasini tenuto prudenzialmente in panchina. Poche comunque le occasioni vere sia da una parte che dall'altra: la più chiara capita a Bucci che si vede respingere dalla traversa la conclusione. Da segnalare il brutto infortunio al ginocchio occorso a Trevisan, uscito a braccia.

Molto più viva la ripresa apertasi già subito con la rete di un incontenibile Dalla Valle bravo ad andarsene in solitaria ed a trafiggere Singh per il vantaggio del Levico. La risposta del Comano non tarda ad arrivare ed è Corradini qualche minuto più tardi a firmare il pareggio con la specialità della casa, un'incornata perentoria su traversone dalla sinistra che non dà scampo a Matrone. La ritrovata parità è però solo nel punteggio giacché il Levico prende campo con autorità e mette a ripetizione in difficoltà la retroguardia giudicariese. Ineluttabile arriva poco dopo la mezzora il 2-1 con un altro preciso colpo di testa dell'inesauribile Vesco che infila da corta distanza il perfetto assist dalla destra del neoentrato Cosentino. Il Comano non ha più energie per ribattere e a chiudere il conto ci pensa Ruiz che a centro area si inventa una girata da applausi e gonfia la rete per il definitivo 3-1.

Dunque l'ex aequo in seconda piazza rimane per gli annali ma ai playoff nazionali accede il Levico che se la vedrà nel doppio confronto di primo turno con l'Asd Academy Calvairate, storica società milanese che milita da oltre un decennio in Eccellenza e nella quale in gioventù ha giocato l'interista Federico Dimarco (e prima i vari Galbiati, Bagnoli e Meazza). La gara d'andata è prevista per domenica 24 maggio a Levico, il ritorno sette giorni dopo al Don Giussani di Segrate.

Il tabellino

LEVICO TERME - COMANO TERME FIAV

RETI: 55' Dalla Valle (L), 69' Corradini (C), 81' Vesco (L), 88' Ruiz (L)

LEVICO TERME: Matrone, Viola, Cecini, Vesco, Dominguez, Battisti, Trevisan, Rinaldo, Bucci, Dalla Valle, Amorth. A disp. Froner, Cosentino, Faggioni, Ruiz, Zanon, Palushi, Stefani, Gertoux, Bak. All. Manfioletti.

COMANO TERME FIAVÉ: Singh, Carli G., Fusari, Calliari, Corradini, Raveane, Bellin, Sottovia, Forcinella, Aidarovski, Cereghini. A disp. Negri, Berlanda, Caliari, Carli M., Gjoni, Longobardi, Pasini, Risatti, Sebastiani. All. Ceraso.

ARBITRO: Pintarelli di Bolzano (ass. Gottardi e Masin)