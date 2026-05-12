Il 4° Torneo Città di Trento sarà ospitato allo stadio Briamasco

Con l’approssimarsi del termine dell’attività agonistica si avvicina anche il momento di dare spazio ai tornei estivi. L’appuntamento più atteso, nel capoluogo, è rappresentato dal «Torneo Città di Trento», che dopo essere stato rilanciato nel 2023 ora è pronto per compiere un altro importante passo avanti, non tanto nella formula, ormai consolidata, quanto nella cornice che lo ospiterà. La manifestazione quest’anno sbarcherà infatti nientemeno che allo stadio Briamasco, che gli organizzatori sono riusciti ad ottenere grazie alla collaborazione di Asis e del Calcio Trento, un bel salto di qualità rispetto alla struttura di San Bartolomeo, usata nelle prime due edizioni, e a quella di Gabbiolo di Povo, utilizzata lo scorso anno.

Le date sono quelle comprese fra il lunedì 22 giugno e sabato 4 luglio. Il numero di squadre iscritte rimane 10, sia per quanto concerne il torneo tesserati sia per quanto riguarda gli amatori, che potranno essere composte da un massimo di 12 atleti. In campo si gioca con un portiere e cinque uomini di movimento. In ogni partita si disputano due tempi da 20 minuti e due tempi da 5’ quando si rendono necessari i supplementari. Il terreno di gioco misura 45 metri per 25 e a dirigere le gare saranno arbitri Figc. Va anche ricordato che da quest’anno la manifestazione si sposta sotto l’ombrello delle Acli Trentine, per le quali saranno tesserati tutti gli atleti iscritti.

Anche la formula non è mutata: le formazioni vengono divise in due gruppi da cinque squadre, che si affronteranno in un primo turno all’italiana dal 22 al 28 giugno, poi da martedì 30 giugno le quattro migliori di ciascuno di essi daranno vita a quarti di finale (mercoledì 2 luglio), semifinali (venerdì 3 luglio) e finali (sabato 4 luglio), mentre le ultime si sfideranno nella finale per il 9° posto. I due campi saranno al solito tracciati uno accanto all’altro sull’erba sintetica.

L’altra grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dal «Torneo Città di Trento Junior», un evento dedicato ai ragazzi nati fra il 2012 e il 2014 (quindi di età compresa fra 12 e 14 anni), che si svolgerà sabato 4 luglio dalle ore 9, sempre al Briamasco, e si concluderà prima delle finali della manifestazione senior. Ogni squadra vestirà la casacca di una delle nazionali impegnate ai Mondiali, per questo è stato chiamato «World Cup». L’iscrizione costa 15 euro a testa e dà diritto al kit di gioco e al pasto. La carne al fuoco, insomma, è davvero tanta.

Grazie alla partnership con SporTrentino.it, troverete come sempre calendari, risultati e marcatori su questo sito.