Il Südtirol ospita la Juve Stabia, in palio la salvezza

Il Südtirol, partito a inizio stagione con l’obiettivo dichiarato di centrare la quarta salvezza consecutiva nel campionato di Serie B, alla vigilia della trentottesima giornata è padrone del proprio destino. Per i biancorossi quella di domani con la Juve Stabia sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano (alle 20.30) è una partita decisiva, di vitale importanza nella corsa o meglio nella concitata volata finale per conquistare la permanenza tra i cadetti.

A 90’ più recupero dal termine del campionato, la formazione guidata da Fabrizio Castori occupa il 15° posto in classifica con 40 punti, con un margine di una lunghezza sulla zona playout. Una posizione che, in caso di vittoria, consentirebbe ai biancorossi di conquistare la salvezza senza dipendere dai risultati che matureranno sugli altri campi. Conquistando i tre punti, le inseguitrici - Virtus Entella (39 punti) e Bari (37 punti) - non avrebbero più la possibilità di raggiungere gli altoatesini.

In caso di parità tra due o più squadre al termine della trentottesima e ultima giornata, si stabilisce una classifica avulsa, tenendo conto, nell’ordine, degli scontri diretti, della differenza reti e dei gol segnati nell’intero campionato.

Per la sfida decisiva di venerdì, mister Castori potrà contare sul rientro di Martini, assente nell’ultima trasferta di Genova per infortunio. Restano invece indisponibili il portiere Cragno e i difensori Kofler e Bordon.

Gli avversari

La Juve Stabia ha già conquistato con anticipo l’accesso ai playoff e chiuderà il campionato al settimo posto, indipendentemente dai risultati dell’ultimo turno. Le “Vespe” stabiesi, a una giornata dal termine, vantano quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici Avellino, Cesena e Mantova e registrano un ritardo di cinque lunghezze dal sesto posto occupato dal Modena.

Per il club campano si tratta della seconda partecipazione consecutiva ai playoff, dopo aver centrato il ritorno in Serie B al termine della stagione 2023-2024. La formazione guidata da mister Ignazio Abate, alla sua prima esperienza nel campionato cadetto, prevalentemente schierata con il modulo 3-5-2, si è distinta per continuità di rendimento nel corso dell’intero campionato, affermandosi fin da subito come una seria candidata ai playoff.

Nell’ultimo turno, la Juve Stabia è stata sconfitta di misura, in casa, dal Frosinone (0-1), attuale seconda forza del torneo e ad un punto dalla promozione diretta in Serie A, alle spalle del Venezia, promosso nella massima serie al termine della scorsa giornata. In vista della sfida contro l’FC Südtirol, mister Abate ritrova il difensore Diakité, che ha scontato la squalifica per somma di ammonizioni. Nella recente lista degli indisponibili stabiesi ci sono i nomi del difensore Kassama, del centrocampista Zeroli e dell’attaccante Burnete.

Il centrocampista Nicola Mosti, con sette reti all’attivo, è insieme a Candellone, un ex, vicino al rientro dopo un lungo stop per infortunio, il miglior marcatore della Juve Stabia. Particolarmente significativa la sua crescita in fase realizzativa nel girone di ritorno: sei gol sono arrivati da inizio febbraio, distribuiti nelle ultime 16 presenze. Inoltre, con 39 occasioni create, il centrocampista classe 1998 è il giocatore che ha generato il maggior numero di azioni offensive per la squadra di Castellammare di Stabia.

Tra gli elementi più continui della rosa figura il mediano Omar Correia, approdato alle “Vespe” la scorsa estate proveniente dalla Triestina. Il 26enne francese, impiegabile sia a centrocampo che in un ruolo più avanzato, ha collezionato finora 33 presenze, mettendo a segno quattro reti e fornendo due assist. Di rilievo anche il suo contributo in fase difensiva: con una media di 5,2 a partita, primeggia tra i giocatori di movimento per numero di recuperi palla.

Il fulcro del gioco della squadra di Abate è rappresentato da Giuseppe Leone, centrocampista centrale classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, alla sua terza stagione con la Juve Stabia. Ha totalizzato finora 34 presenze in campionato, impreziosite da tre gol e un assist. Tra gli stabiesi si è distinto anche il difensore Andrea Giorgini (24 anni), un altro ex della sfida.

Il cammino della Juve Stabia