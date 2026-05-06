Coppa casse rurali trentine: l'atto finale tra Albiano e Marco

Stasera a Mezzolombardo si assegna la Coppa riservata alle compagini di Prima categoria. Calcio d'inizio alle 20,30

Sfida senza appello stasera a Mezzolombardo fra Porfido Albiano e Marco, finaliste della Coppa casse rurali trentine riservata alle squadre di Prima categoria. Un trofeo che turno dopo turno ha acquisito sempre più interesse e che rappresenta per entrambe il modo migliore per coronare una stagione positiva in campionato pur con qualche chiaroscuro di troppo.

Il Marco è attualmente al quinto posto nel girone A con 47 punti, frutto di un'ottima andata con 30 punti conquistati e di un ritorno più discontinuo, anche per il venir meno di ogni possibilità di successo finale dato il dominio incontrastato della super-Condinese. E' approdato in finale di Coppa dopo aver superato nell'ordine l'Azzurra (4-0), il Pieve di Bono (5-2), il Tione (5-0) e il Sacco San Giorgio (4-4 e successo ai rigori). Domenica scorsa ha perso a Cavrasto col Calcio Bleggio mentre nel prossimo turno affronterà la già retrocessa Invicta Duomo.

Assolutamente simile il riscontro numerico del Porfido Albiano, anch'esso quinto nel girone B con 47 punti. Opposto però il trend di rendimento con un'andata che ha fruttato solo 20 punti ed un ritorno in grande accelerazione con ben otto vittorie ed una sola sconfitta. In deciso crescendo anche il cammino di Coppa dove ha superato nei sedicesimi il Pinè ai calci di rigore (0-0 al 90'), negli ottavi l'Alta Anaunia (3-1), nei quarti il Pergine (2-1) e in semifinale il Primiero (3-0), cioè le due prime della classe del suo raggruppamento. Nell'ultimo turno ha strapazzato 5-0 l'Alta Anaunia mentre domenica prossima andrà sul campo del retrocesso Pinè prima di affrontare di seguito Pergine e Val di Cembra, due delle quattro compagini che gli stanno davanti.

Ma quello fra Albiano e Marco è anche l'incrocio fra due degli allenatori più conosciuti, celebrati e carismatici del nostro calcio, protagonisti e vincenti per anni e anni ai massimi livelli nei campionati provinciali, regionali e anche con qualche spunto in serie D: da una parte il rotaliano Franco Pistolato, dall'altra il brentegano Davide Zoller. Tecnici che vantano una bacheca personale ricca e prestigiosa ma che certamente per la loro indole competitiva e mai remissiva non disdegneranno di aggiungere anche questo trofeo al palmares di carriera.

Il calcio d'inizio alle 20,30. Non sono previsti tempi supplementari e dunque in caso di pareggio al 90' saranno i calci di rigore a decretare il vincitore della manifestazione.