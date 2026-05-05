A fine maggio a Storo torna l'Esordiente d'Oro, con 14 squadre

Quattordici squadre in campo, circa 250 giovani calciatori, pronti a giocarsi il trofeo del vincitore del 17° Esordiente d’Oro. Sabato 30 e domenica 31 maggio la Settaurense tornerà a proporre l’evento a carattere interregionale riservato alle squadre della categoria Esordienti. Teatro della manifestazione sarà, come sempre, il campo sportivo Grilli di Storo. L'edizione 2025 dell'Esordiente d'Oro fu vinta dal Südtirol

Le quattordici formazioni iscritte, provenienti da tutto il Nord Italia, daranno vita a una lunga serie di sfide che vedranno confrontarsi giocatori delle annate 2013 e 2014 per i club dilettantistici e classe 2014 per quelli professionistici. La conferma della formula su due giornate, introdotta con successo lo scorso anno, risponde alla volontà di valorizzare un numero maggiore di squadre provenienti dai territori limitrofi, ampliando il calendario del sabato con otto formazioni e anticipando il via alle gare già dalla mattinata.

Sabato 30 maggio scenderanno in campo Voluntas Brescia, Pro Palazzolo, Condinese, Alta Valsabbia, Riva del Garda, Voluntas Montichiari, Lavis e Nuova Valsabbia, che daranno vita a un fitto programma di incontri con due partite in contemporanea sullo stesso rettangolo di gioco, offrendo così maggiore spettacolarità e coinvolgimento per il pubblico sugli spalti.

Al termine della fase di qualificazione, le migliori due squadre dilettantistiche conquisteranno il diritto di accedere alla giornata conclusiva (domenica 31 maggio), quando troveranno ad attenderle club professionistici di alto profilo: Lumezzane, Trento, Union Brescia, Südtirol (campione in carica) e Caldiero, formazioni alle quali si aggiungeranno i padroni di casa della Settaurense.

La manifestazione, seppur alla sua diciassettesima edizione, affonda le proprie origini nel lontano 1981, quando fu ideata dall’allora Darzo Calcio. Nel corso del tempo, l’organizzazione è passata nelle mani di Eridio e successivamente Calciochiese, fino a giungere, dopo la fusione, alla Settaurense.

Al termine delle partite delle due giornate si terrà il tradizionale cerimoniale di premiazione, durante il quale verranno omaggiate tutte le squadre partecipanti, con un particolare riconoscimento per la formazione vincitrice, che iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Verranno inoltre consegnati riconoscimenti individuali per il miglior portiere, il miglior giocatore e il capocannoniere della manifestazione.

La classifica dell'edizione 2025

1. Südtirol

2. Benacense

3. Voluntas Brescia

4. Trento

5. Lumezzane

6. Tione

7. Chievo Verona

8. Settaurense

IL PROGRAMMA DELL'ESORDIENTE D'ORO 2026