L'Athesis strappa all'Arco tre punti pesantissimi

In termini di importanza, l’inaspettato successo dell’Athesis sull’Arco si accoda di diritto a quelli di Anaune e ViPo nel bilancio complessivo della 27esima giornata di Promozione. Complici le sconfitte di Altavalsugana e Garibaldina, e il pareggio dell’Avio, i lagarini di Volano innalzano a tre lunghezze il proprio margine di vantaggio sulla zona retrocessione e riducono a un solo punto il distacco dal Borgo, nuovamente incapace di fare bottino pieno, frenato sul pari dall’Aquila.

Più di tutti, mastica amaro l’Avio di Samir Hmidi, portatosi ieri avanti per 2-0, ma fattosi recuperare a dieci minuti dalla fine dal Dro Cavedine, riuscito così a strappare il proprio terzo risultato utile consecutivo.

Niente da fare invece, come anticipato sopra, per Altavalsugana e Garibaldina, rimaste entrambe a bocca asciutta contro ViPo e Alense. Come si prevedeva, nessuno sconto da parte degli azulgrana di Stefano Manica nei confronti dei gialloneri di Luca Pedrotti in un match il cui esito ha emesso due sentenze definitive: la retrocessione ora anche aritmetica di questi ultimi ormai a -11 dalla linea di galleggiamento, il secondo posto altrettanto garantito di Francescon e compagni che hanno allungato a +11 sulla terza della fila.

Alla peggio, dunque, i collinari finiranno per giocarsi lo spareggio promozione coi secondi del girone altoatesino, molto probabilmente il Naturno. Alla meglio, invece, potrebbero rovesciare ogni previsione logica e riprendere la capolista ma tutti i fattori in gioco (il margine di vantaggio, il calendario e il tempo rimasto) sembrerebbero far pendere la bilancia dalla parte dei nonesi che a questo punto solo con un mezzo suicidio potrebbero farsi sfuggire la promozione diretta. Anche ieri, non senza fatica (come invero nei due precedenti turni), i gialloblù di Morano sono riusciti a prevalere sul Nago Torbole vanificandone la parziale rimonta da 0-2 a 2-2, mantenendo cinque fondamentali punti di scarto.

Per quanto riguarda il podio, la Settaurense non riesce ad approfittare del pareggio tra MolvenoSpor e Rotaliana per impossessarsi del terzo gradino e, sconfitta per 3–1 dal Calisio a Martignano, scivola al quarto posto. Appuntamento con la vittoria nuovamente rimandato per i biancazzurri di Mezzolombardo che non vedono i 3 punti dal 15 marzo scorso (dopodiché cinque pareggi e una sconfitta), periodo più lungo della loro stagione senza bottino pieno. I lacustri di Molveno, invece, spezzano così il continuo avvicendarsi di vittorie e sconfitte degli ultimi due mesi e centrano il secondo pareggio del girone di ritorno, che permette loro di rimanere nuovamente in solitaria al terzo posto.

Infine, anche a causa del pareggio del Talamo contro l’Aquila Trento, la zona bollente inizia a farsi davvero vicina per il Borgo che ora vanta una sola lunghezza di margine sull'Athesis contro cui, ironia della sorte, scenderà in campo proprio domenica prossima, in un match che potrebbe regalare la quasi definitiva salvezza a chi dovesse portarsi a casa il successo pieno.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA