E' volata indecifrabile in vetta e coda: spareggi in vista

Per la piazza d'onore testa a testa fra Levico e Comano. In coda tutte si muovono ma nulla si decide: arrivo ex aequo più che probabile

La 14ª di ritorno ha avuto un effetto chiarissimo: ha preparato il terreno agli spareggi, rendendoli uno scenario tutt’altro che remoto sia per il secondo posto che per la salvezza.

In alto, Levico Terme e Comano Terme Fiavé viaggiano ormai appaiate a quota 54. Il team del lago non ha mollato come si poteva pensare dopo la settimana nera delle tre sconfitte ed è passato con pragmatismo sul campo del San Giorgio grazie ad un acuto di Trevisan. Il Comano di Ceraso ha risposto con altrettanta sicurezza mettendo sotto il Valle Aurina in virtù di un finale di gara dominante. Due percorsi diversi, più altalenante quello valsuganotto, più brillante quello giudicariese, ma un esito identico: se resteranno appaiate dopo l’ultima giornata, cosa probabile visto che entrambe chiuderanno in casa contro rivali teoricamente demotivate (Levico-Benacense e Comano Fiavè-Bozner) sarà spareggio per l’accesso ai playoff nazionali.

In coda, la giornata ha ulteriormente compresso tutto. L’Union Trento Ravinense ha fatto il minimo vincendo la sua seconda gara del ritorno (!) contro il Brixen col gol di Orsega e salendo a 36 punti ma non può ancora sentirsi al sicuro. Alle sue spalle, infatti, Lavis, San Paolo e Valle Aurina sono tutte a quota 34. Il Lavis s'è rilanciato con forza travolgendo il Gherdeina (tripletta di Leye), il San Paolo ha strappato il punto pesante alla capolista e il Valle Aurina pur sconfitto, è restato agganciato.

Lo scenario più plausibile diventa così quello di un arrivo multiplo a 37 punti, che aprirebbe scenari complessi: la classifica avulsa sia a tre che a quattro premierebbe le altoatesine, mentre Lavis e Union Trento risultano le più esposte, con il concreto rischio di dover disputare fra loro lo spareggio salvezza.

In questo contesto pesa anche il comportamento molto sportivo della capolista: la Virtus Bolzano, già campione, continua a giocare con serietà assoluta. Il gol di Bussi nel finale sul San Paolo è valso un 1-1 che toglie due punti pesantissimi ai bassoatesini e conferma l’assenza di qualsiasi calcolo o “regalo” di fine stagione.

Tra gli altri risultati spicca il netto 5-0 del Rovereto nel derby su un Mori S.Stefano apparso già in vacanza mentre la Benacense e il Termeno hanno conquistato vittorie pesanti: per i rivani un colpo di prestigio che vale la riconferma senza affanni, per il Termeno tre punti che avvicinano una salvezza sofferta e tutt’altro che scontata, ben diversa dagli standard cui aveva abituato degli ultimi anni.

In sintesi, a 90 minuti dalla fine:

secondo posto in perfetto equilibrio tra Levico e Comano

lotta salvezza apertissima, con quattro squadre in due punti

il che significa spareggi sempre più probabili sia in alto che in basso.