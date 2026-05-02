Trento, è giunto il momento dei playoff

È tempo di Playoff. La squadra di Luca Tabbiani, reduce da un ottimo campionato chiuso al quinto posto con 63 punti, si appresta ora ad iniziare la fase più importante e decisiva della stagione. Domani sera al Briamasco prenderà infatti il via la post season gialloblù, con il primo turno che vedrà il Trento affrontare la Giana Erminio in una gara secca che mette in palio il passaggio al turno successivo. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20. Gli aquilotti, vista la miglior posizione in classifica, potranno contare sul doppio risultato (vittoria o pareggio) per passare il turno. Per il primo turno dei Playoff, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 25 giocatori. L’unico gialloblù non convocato è Juan Manuel Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni