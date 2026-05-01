L’ultima trasferta del Südtirol è sul campo della Sampdoria

L’ultima partita esterna della stagione regolare porta il Südtirol a Genova per affrontare la Sampdoria sul terreno dello storico Stadio Luigi Ferraris. In occasione della trentasettesima e penultima giornata, i biancorossi sono ospiti della società blucerchiata, uno dei club più prestigiosi e seguiti del panorama calcistico nazionale. Il match è in programma venerdì primo maggio con calcio d’inizio fissato alle ore 15.

Nonostante le recenti sconfitte contro Spezia e Mantova, il destino resta nelle mani della squadra di mister Castori. A due giornate dal termine, con il calendario che prevede la trasferta sul campo della Sampdoria e la successiva gara interna di venerdì 8 maggio contro la Juve Stabia allo Stadio Druso, capitan Tait e compagni occupano il tredicesimo posto in classifica con 40 punti. Il margine sulla sedicesima posizione, ovvero la prima della zona playout, attualmente occupata dall’Empoli, è di tre lunghezze.

In vista della trasferta di Genova, mister Castori ritrova Zedadka, che ha scontato il turno di squalifica. Non saranno invece a disposizione il portiere Cragno e i difensori Kofler e Bordon, infortunati.

Gli avversari

A due giornate dal termine del campionato, la Sampdoria occupa il dodicesimo posto in classifica con 41 punti, uno in più rispetto al Südtirol. Nuovo slancio in casa blucerchiata è arrivato con l’affidamento della guida tecnica a una bandiera come Attilio Lombardo, salito al ruolo di responsabile tecnico della prima squadra alla vigilia della trentesima giornata dopo essere stato parte integrante dello staff. Il tecnico classe 1966, da calciatore, nel ruolo di centrocampista, ha vestito per 18 volte la maglia azzurra e conquistato tre scudetti con tre casacche diverse: Sampdoria, Juventus e Lazio. A Genova, sotto la guida di Boškov e con compagni del calibro di Mancini e Vialli, vinse la Coppa delle Coppe 1989-1990, lo storico scudetto del 1991 e la Supercoppa italiana dello stesso anno, oltre alla Coppa Italia 1994.

Con Lombardo al timone, la formazione ligure, schierata prevalentemente con il modulo 4-2-3-1, ha raccolto 11 punti in sette partite. Prima del pareggio a reti inviolate con il Cesena nell’ultimo turno e della sconfitta contro il Monza erano arrivati tre successi consecutivi contro Pescara, Empoli e Avellino.

Davanti al proprio pubblico, con una media di circa 24.000 spettatori a partita, secondo dato del campionato alle spalle del Palermo, la Sampdoria ha conquistato 29 dei 41 punti complessivi.

Sul fronte infermeria, nell’ultimo periodo i blucerchiati hanno dovuto fare a meno del difensore Venuti, indisponibile, mentre filtra ottimismo per il recupero degli attaccanti Pafundi, Pierini e Coda, miglior marcatore di tutti i tempi della Serie B.

Nelle ultime uscite, con il 4-2-3-1 adottato, il ruolo del centravanti è stato affidato a Matteo Brunori. Il 31enne italo-brasiliano, autore di 43 reti in Serie B nelle tre stagioni precedenti, è approdato a Genova a gennaio dal Palermo, mettendo finora a referto tre gol e due assist.

Il giocatore con il maggior minutaggio stagionale (2.738) e tra i più continui dell’organico è Oliver Abildgaard, 29enne centrocampista di formazione, impiegato prevalentemente in difesa nel corso della stagione. Statistiche alla mano, il danese, che nelle due annate precedenti ha conquistato la promozione in Serie A rispettivamente con Como e Pisa, guida la squadra per azioni difensive, intercetti, spazzate e blocchi per 90 minuti.

Un ruolo di primo piano nello scacchiere blucerchiato se lo è ricavato Tjas Begic, arrivato a gennaio dal Parma. L’esterno offensivo classe 2003, nazionale sloveno, ha realizzato fin qui tre reti.

Il cammino della Sampdoria