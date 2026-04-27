Le numerose vittorie sul fondo accendono la lotta salvezza

Non smette di sorprendere il campionato di Promozione, nella cui 26esima giornata è successo di tutto.

In gran parte inaspettati, gli esiti delle otto partite di ieri hanno largamente disatteso i pronostici della vigilia e sparigliato non poco le carte, soprattutto nella parte bassa della classifica.

Contro ogni aspettativa, l’Altavalsugana ha centrato infatti il secondo successo consecutivo, ai danni della Rotaliana, riaccendendo ormai a tutti gli effetti la fiamma di una possibile impresa. Allo stesso modo, nello scontro diretto più cruciale del turno, la Garibaldina ha avuto la meglio sui lagarini dell’Athesis, sui quali ha ridotto il margine di distacco da cinque lunghezze a due.

I divari sul fondo vanno così sempre più assottigliandosi, con le ultime quattro formazioni (senza contare l’Altavalsugana, ancora un gradino più in basso rispetto a tutte le altre), dalla Garibaldina al Borgo, accorpate nell’arco di soli cinque punti.

Proprio gli uomini di Floriani sono stati lasciati a bocca asciutta dall’Avio, che si è inaspettatamente imposto per 4 - 1 in Valsugana portandosi così a una sola lunghezza di distanza dalla zona franca della graduatoria. Le cose iniziano a mettersi davvero male per i giallorossi, il cui margine di sicurezza sulla zona retrocessione è ormai di soli quattro punti, ad altrettante giornate dal termine del torneo.

All’estremo opposto, occasione sfumata anche per la ViPo Trento, frenata sullo 0-0 dal Calisio nel “derby delle colline”, e incapace di fare pieno bottino e riaccorciare subito il divario con l’Anaune, anch’essa costretta a lasciare il campo di casa con un solo punto. Anzi, addirittura quasi a mani vuote, visto che la rete del pareggio finale della capolista è arrivata solo a cinque minuti dalla fine, beffando l’Alense, andata vicinissima al colpaccio.

Dopo ben sette giornate ad occupare il terzo gradino del podio in solitaria, il MolvenoSpor, piegato con la doppietta di Qela dal Dro Cavedine, viene riacciuffato e agganciato dalla Settaurense. Si arresta dunque, almeno momentaneamente, la forsennata fuga di Tessaro e compagni sulle orme delle prime due della classe, che ha contraddistinto una stagione fin qui memorabile per i lacustri.

Nonostante le numerose assenze forzate e l’ennesima espulsione rimediata (questa volta ai danni di Simone Bianchi), grazie al rigore di Sardisco i biancoverdi di Zaninelli riescono comunque a sconfiggere il Nago Torbole, costretto a tornare a casa a mani vuote dopo sei domeniche senza perdere.

Infine, per l’ennesima volta in stagione, la barriera delle quattro vittorie consecutive non viene oltrepassata. Anche l’Arco di Bridi, infatti, finisce per sottostare alla legge non scritta di questo campionato (osservata anche dalla capolista), e capitola in Via Pomerio contro l’Aquila Trento, dopo quattro successi di fila. I rionali agganciano così in classifica proprio i gialloblù e, al contrario loro, ritornano in serie positiva.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA