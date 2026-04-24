A Nave San Rocco in palio 3 punti cruciali per la lotta salvezza

A cinque giornate dalla fine, nel 26esimo turno di Promozione uno snodo determinante per la lotta salvezza si profila all’orizzonte in casa Garibaldina. Domenica, a Nave San Rocco, è atteso infatti l’Athesis, quartultimo a +5 proprio dall’undici di San Michele, che avrà dunque la possibilità di accorciare il distacco in classifica sui lagarini. A bocca asciutta da quattro giornate, i giallorossi di Buonanno dovranno però fare a meno di capitan Carpi, squalificato per recidività in ammonizione, così come Baldo sul fronte opposto.

Allo stesso modo, sono pochi anche i punti che separano in graduatoria Avio e Borgo, faccia a faccia in Valsugana nell'altro match in grado di innescare sviluppi nelle dinamiche interne alla zona calda della classifica. I giallorossi di Ennio Floriani, reduci dall’eliminazione di mercoledì in Coppa Dao, vantano sette lunghezze di vantaggio sui lagarini di Hmidi, vittoriosi per 2 a 1 nella sfida di andata, nella quale avevano conquistato il primo successo della loro stagione.

Al vertice, invece, dopo aver ampliato di due lunghezze il margine di vantaggio sul secondo posto nello scorso weekend, l’Anaune aprirà le porte di casa all’Alense, mentre la ViPo al Calisio, nel derby “delle colline”. All’andata entrambi gli incontri erano terminati in parità e, soprattutto in riferimento all’appuntamento di Cles, le statistiche sembrerebbero suggerire la possibilità di un altro segno x, avendo dovuto i nonesi interrompere già due volte in stagione con un pareggio una striscia di quattro vittorie consecutive (come quella da cui provengono attualmente).

A Dro è invece atteso il MolvenoSpor da cui, osservando il fresco storico del ritorno, ci si potrebbe aspettare l’ennesima battuta d’arresto, in seguito alla vittoria ai danni del Borgo.

Contro l’Aquila Trento, tornata ai tre punti domenica scorsa dopo quattro turni a secco, l’Arco potrebbe inaugurare la striscia di successi consecutivi (cinque) più lunga dell’intero campionato, e minacciare il sorpasso ai danni di Rotaliana e Settaurense. Per quest’ultime, due appuntamenti da non sottovalutare, in particolare alla luce degli ultimi avvenimenti. I biancocelesti di Luca Celia dovranno vedersela con l’Altavalsugana, reduce dalla seconda vittoria della sua stagione, mentre i biancoverdi di Zaninelli, privati anche di Davide Corradi (espulso contro l’Alense) oltre che dei già squalificati Orlando e Bombardelli, si troveranno di fronte al Nago Torbole, ormai imbattuto da sei gare.

Le terne arbitrali:

ANAUNE – ALENSE: Sacquegna di Trento (D’Alterio di Trento e Zomer di Rovereto)

ARCO – AQUILA TRENTO: Luongo di Trento (Muraviev di Trento e Bahouch di Rovereto)

BORGO – AVIO: Schmid di Rovereto (Tonon di Trento e Bortolotti di Arco Riva)

DRO CAVEDINE – MOLVENOSPOR: Tappeiner di Merano (Schroffenegger di Merano e Madzovski di Bolzano)

GARIBALDINA – ATHESIS: Armellini di Arco Riva (Carpentari di Trento e Franceschetti di Arco Riva)

ROTALIANA – ALTAVALSUGANA: Claus di Trento (Canali e Di Bella di Trento)

SETTAURENSE – NAGO TORBOLE: Lazzerini di Bolzano (Picca e Losso di Merano)

VIPO TRENTO – CALISIO: Cipriani di Rovereto (Giovannini di Rovereto e Nasca di Trento)