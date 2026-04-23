Il Mori piega il Borgo per 0-2 e si guadagna la finale di Coppa

La semifinale della Coppa Dao Conad che ieri sera ha messo di fronte la sorpresa Borgo e il Mori S. Stefano, match giocato sul sintetico del centro sportivo di via Gozzer, è stata una gara intensa ed equilibrata per lunghi tratti, risolta nella ripresa dalla maggiore concretezza della formazione ospite, capace di imporsi per 2-0. Sarà quindi il Mori S. Stefano a giocarsi la finale contro il Comano, vittorioso per 3-1 sul Levico nell’altra semifinale: appuntamento a maggio al Briamasco.

la cronaca

La sfida si apre con un primo tempo combattuto ma privo di reti. Parte meglio il Borgo, che al calcio d’inizio conquista subito una punizione dalla trequarti senza però riuscire a impensierire la difesa avversaria. I padroni di casa vogliono giocarsela a testa alta e lo fanno capire sin dalle prime battute. La prima vera conclusione nello specchio è però del Mori: Spagnolli si accentra da sinistra e cerca il primo palo, ma Colmano è attento e blocca senza difficoltà.

Sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi all’11’: sulla punizione di Libera a rientrare dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area senza deviazioni e sfiora il palo, facendo trattenere il fiato al pubblico. Il Borgo risponde in contropiede con Stefani, che percorre metà campo sulla destra e mette un rasoterra insidioso in area, neutralizzato però dall’intervento puntuale della difesa. Poco dopo i padroni di casa protestano per un contatto in area, ma il direttore di gara lascia proseguire.

Il Mori costruisce con continuità, soprattutto sull’out di destra grazie al lavoro di Benedetti e Modena, con Guri protagonista a centrocampo. Manca però precisione negli ultimi metri. Al 24’ arriva la prima grande occasione: Guri recupera palla e serve Cabrera, che dal limite calcia sfiorando l’incrocio dei pali. Immediata la replica del Borgo con Zotta, che dalla sinistra rientra e cerca Valduga T. sul secondo palo, senza fortuna: palla sull’esterno della rete.

Dopo due minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0. Primo tempo del Borgo che regge nonostante la differenza di categoria: la partita è equilibrata.

Nella ripresa cambiano però gli equilibri. Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Mori al 7’: Belcastro, dopo un primo tempo sottotono, colpisce di testa su un traversone dalla trequarti. La traiettoria sorprende la difesa e il portiere, con una deviazione decisiva che porta all’autogol e all’1-0 per gli ospiti.

Sfortunato in questo caso Colmano, con la sfera che dopo aver colpito il palo, sbatte contro la schiena dell’estremo difensore ed entra in porta

Il Mori prende fiducia e continua a spingere: al 17’ Libera apre per Modena, che dopo un doppio passo calcia potente sul primo palo, ma la conclusione termina di poco alta. Il Borgo prova a reagire con due calci piazzati: al 22’ Agostini tenta dalla distanza senza trovare lo specchio, mentre al 27’ Valduga T. conclude dal limite ma trova la facile presa di Morghen.

Al 32’ arriva il raddoppio che chiude di fatto la partita: protagonista Guri, tra i migliori in campo. Dopo aver recuperato palla, viene servito sulla destra, rientra e lascia partire un tiro preciso sul secondo palo che non lascia scampo al portiere. Il classe 2008 firma così una prestazione di alto livello, dominando il centrocampo insieme a Libera e risultando decisivo nell’economia del match.

Nel finale, in pieno recupero, lo stesso Guri sfiora la doppietta personale, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. È l’ultima emozione della gara: al triplice fischio il Mori S. Stefano può festeggiare l’accesso alla finale. Dopo un primo tempo equilibrato, il Mori S. Stefano ha fatto la differenza nella ripresa, imponendosi a centrocampo e sfruttando al meglio le occasioni create.

Il tabellino

BORGO - MORI S. STEFANO 0-2 (0-2)

BORGO: Diego Colmano 5,5; Alessandro Zotta 6,5 (Luca Curzel al 1’ del secondo tempo 6,5); Massimiliano Valduga 6,5; Tommaso Zamboni 6; Michele Pola 5,5 (Simone Agostini al 1’ del secondo tempo 6); Antonio Segnana 6 (Efrem Girotto al 1’ del secondo tempo 6); Mattia Stefani 6,5; Samuele Baccega 5,5; Sebastiano Moggio 5,5; Luca Eccel 5,5; Tommaso Valduga 6,5 (Daniele ciurletti al 21’ del secondo tempo 6).

MORI S. STEFANO: Andrea Morghen 6; Gian Maria Benedetti 5,5 (Federico Buccella al 43’ del secondo tempo SV); Davide Scremin 6; Andrea Libera 7,5; Luca Candio 6,5; Giovanni Scalco 6; Sebastiano Modena 6,5 (Emanuele Pozza al 18’ del secondo tempo 6); Anis Guri 8; Andrea Belcastro 7 (Nicolò Buccella al 45’ del secondo tempo SV); Matteo Spagolli 6,5 (Denis Dobre al 31’ del secondo tempo 6,5); Joaquin Cabrera 6,5.

Reti: 7’st. Colmano (AG), 32’ st. Guri

Giocatori ammoniti: Sebastiano Moggio (BO), Samuele Baccega (BO), Simone Agostini (BO), Luca Curzel (BO); Luca Candio (MO), Emanuele Pozza (MO)

Dirigenti Ammoniti: Cozzi Alberto (MO)