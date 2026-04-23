Il Comano Fiavé non fa sconti al Levico e va in finale di Coppa

Il Comano Terme Fiavè espugna per 1-3 il Comunale di Viale Lido nella semifinale di Coppa Dao Conad e guadagna la seconda finale della propria stagione (dopo quella di Coppa Italia persa ai rigori proprio contro i levicensi), in programma al Briamasco, dove ad attenderlo troverà il Mori, vittorioso per 0-2 sul campo del Borgo. Per la seconda volta consecutiva, dopo il 5-1 in campionato del 15 marzo scorso, l’undici di Ceraso ha dunque avuto la meglio sul Levico Terme di Manfioletti, nel quarto incontro che li ha visti di fronte in stagione.

La cronaca

La sfida è accesa fin dalle prime battute, e i livelli di intensità e agonismo, elevati da subito, non fanno che crescere con il passare dei minuti. Il primo squillo del match è di marca gialloblù, con Bucci, che supera due avversari e si invola in area verso la porta di Singh, abile a sbarrargli la strada in uscita. L’acuto casalingo si rivela però presto un fuoco di paglia, perché da lì in poi l’inerzia del match inizia a pendere significativamente dalla parte degli ospiti, in ottimo stato di salute e scesi in campo con grande determinazione.

Non faticano infatti a ribaltare e sviluppare il gioco in verticale, e ad innescare pericolosamente il proprio tridente offensivo in profondità. Proprio su questo filone, al quarto d’ora giunge la prima occasione giallonera: Sottovia anticipa in corsa la difesa di casa e scocca un deciso mancino sul palo di Froner, attento a respingere in angolo. Gli ospiti non allentano la presa, e al 20’, sul corner derivato dall’opposizione di Fruner alla fucilata di Ajdarovski dai 25 metri, Sottovia, dimenticato in area dai gialloblù, spara clamorosamente alto di testa. Il vantaggio ospite sembra però essere nell’aria, e di lì a pochissimo gli uomini di Ceraso, nell’arco di un solo paio di minuti, prima rompono l’equilibrio e poi raddoppiano, con un uno-due fulminante che gela Viale Lido.

Su una punizione dalla corsia sinistra, infatti, Raveane trova la deviazione giusta sul secondo palo e schioda il match. Passano solo due giri di lancette e arriva già lo 0-2, grazie al tap-in di Sottovia sulla respinta di Froner in seguito ai tentativi di Ajdarovski, prima, e Pasini poi.

I padroni di casa sono in evidente difficoltà e al 36’ tremano ancora sul destro dello stesso Pasini, che scheggia la traversa dall’interno dell’area. Un unico lieve tintinnio per i gialloblù prima dell’intervallo, ma la conclusione di Amorth da buona posizione si spegne a lato del palo e non impensierisce Singh.

Nella ripresa l’undici di Manfioletti scende in campo con maggiore decisione e sembra intenzionato a mutare lo spartito del primo tempo e riaprire la contesa. E così accade, dopo soli 5’, quando capitan Rinaldo accorcia le distanze (1-2), ribadendo in rete la respinta dell’estremo rivale sulla conclusione da fuori di Trevisan.

Nel momento forse più critico della gara, però, i gialloneri non si scompongono, anzi, rispondono a tono e ristabiliscono subito le distanze. Passano infatti di nuovo altri 5’ e Ajdarovski, sul rinvio profondo di Singh, guadagna il fondo del campo e apparecchia perfettamente sul secondo palo per Sottovia, che trova la zampata vincente e la doppietta personale.

Da qui in poi i padroni di casa provano a ridurre ancora lo svantaggio, ma nonostante un paio di ghiotte chance per Bucci, che manca di un soffio più di un appuntamento con i cross di Amorth e compagni, e un grande riflesso di Singh su un’incornata dello stesso centravanti, gli ospiti riescono a resistere alle sortite rivali, andando più volte vicini alla quarta rete in contropiede. In particolare, nell’eclatante occasione capitata al 25’ sui piedi di Bellin, tutto solo in area, il quale pecca di egoismo e manca addirittura lo specchio.

Ultimo sussulto del match, lo scavetto di Dalla Valle che attraversa tutta la linea di porta e si spegne di poco sul fondo, stroncando definitivamente gli sforzi casalinghi di recuperare il meritato vantaggio maturato dagli uomini di Ceraso.

LEVICO TERME - COMANO TERME FIAVÈ 1-3

RETI: 21’ pt Raveane (C), 23’ pt, 11’ st Sottovia (C), 5’ st Rinaldo (L)

LEVICO TERME: Froner, Viola (20’ st Gerthoux), Bak (37’ pt Dalla Valle), Vesco, Dominguez, Battisti, Trevisan, Rinaldo, Bucci (39’ st Dos Santos), Amorth (24’ st Stefani), Ruiz (2’ st Cosentino). All. Manfioletti

COMANO FIAVÈ: Singh, Carli, Risatti, Caliari, Fusari, Raveane, Bellin, Sottovia (38’ st Forcinella), Cereghini, Ajdarovski (43’ st Sebastiani), Pasini (13’ st Gjoni). All. Ceraso

ARBITRO: Armellini di Arco Riva (Marchi e Franceschetti di Arco Riva)

NOTE: ammoniti Ruiz, Dominguez, Amorth, Trevisan (L); Pasini (C). Recupero: 1’ + 4’