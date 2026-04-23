Comano Fiavè e Mori S.Stefano si giocheranno la Coppa Dao Conad

Nel penultimo atto della manifestazione battute Levico Terme e Borgo. A maggio al Briamasco la finale. In Alto Adige la sfida sarà fra Virtus Bolzano e Valle Aurina

Saranno Comano Fiavè e Mori S.Stefano a giocarsi il prossimo maggio l'edizione 2026 della Coppa Trentino Dao Conad, manifestazione che ha vissuto ieri sera il turno di semifinale. Due confronti che hanno registrato i successi piuttosto netti delle formazioni impegnate in trasferta: a Levico infatti i giudicariesi hanno messo sotto col punteggio di 3-1 i gialloblù del lago mentre a Borgo il team lagarino ha prevalso col classico 2-0 sui giallorossi di casa.

Dunque uscirà dal confronto fra Comano Fiavè e Mori il quarto nome da iscrivere nell'albo d'oro della Coppa che vede la partecipazione di tutte le 96 società della provincia di Trento dall'Eccellenza alla Seconda categoria.

A Levico c'era molta attesa e un buon pubblico per la sfida fra seconda e terza forza del campionato che si affrontavano per la quarta volta in stagione: i precedenti dicevano di un pareggio all'andata (1-1), una sonante vittoria per il Comano al ritorno (5-1) e un'affermazione levicense ai calci di rigore nella finale di Coppa Italia. In viale Lido ieri è finita con un indiscutibile successo per la formazione guidata da Max Ceraso che dopo una fase iniziale di equilibrio ha accelerato di brutto segnando due reti in cinque minuti a metà della prima frazione: la prima con un tocco sotto misura di Raveane su cross dalla sinistra di Fusari, la seconda con un tape-in di Sottovia lesto a castigare Froner dopo una bella parata in tuffo. La reazione del Levico ha portato in apertura di ripresa al gol di Rinaldo ancora da distanza ravvicinata ma pochi minuti più tardi è stato di nuovo Sottovia a firmare il definitivo 3-1 con un letale inserimento sul secondo palo a correggere il cross dal fondo di Ajdarovski.

Anche a Borgo la gara ha offerto le emozioni più forti nel secondo tempo dopo una prima frazione condotta in prevalenza dal Mori ma chiusa senza reti. E' stato Belcastro a sbloccare il match al 10' della ripresa con un preciso colpo di testa che non ha dato scampo a Colmano. A dieci minuti dal termine è arrivato il 2-0 grazie ad una battuta dalla distanza di Guri, rete che ha suggellato l'approdo in finale per i tricolori di Colpo, piuttosto fortunati nella manifestazione avendo sempre incontrato formazioni di categoria inferiore.

L'ultimo atto si terrà come da tradizione al Briamasco di Trento presumibilmente fra un mesetto a campionato concluso: la data esatta sarà fissata dopo aver verificato sia gli impegni degli aquilotti padroni di casa, attesi certamente ai playoff di serie C, nonché quelli eventuali del Comano Fiavè che ha ancora piene chances di qualificazione agli spareggi nazionali delle seconde d'Eccellenza.

Da segnalare infine che nell'analoga competizione altoatesina, denominata Coppa Sudtirol Volksbank, le finaliste sono Virtus Bolzano e Valle Aurina che fra martedì e ieri hanno estromesso rispettivamente il Naturno (4-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 al 90') e il Luson (1-0 con rete di Jonas Engl nei minuti finali).