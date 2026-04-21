A Borgo Valsugana e Levico le semifinali di Coppa Dao Conad

Mori S.Stefano sulle ali del pronostico contro i giallorossi di casa mentre è apertissimo il match delle terme fra Levico e Comano

Torna protagonista la Coppa Trentino Dao Conad che mercoledì vivrà il suo penultimo atto stagionale con la disputa del turno di semifinale. A Borgo Valsugana alle 20 saranno il giallorossi di casa, unica formazione di Promozione rimasta in corsa, a sfidare il Mori S. Stefano mentre alla stessa ora a Levico andrà in scena il derby delle terme fra l'undici di Manfioletti, vicecapolista dell'Eccellenza, e il Comano Fiavè terza forza del campionato. Due partite che designeranno subito i nomi delle finaliste essendo previste in gara unica, con soluzione ai rigori in caso di pareggio dopo i 90' regolamentari. E se sul sintetico di Borgo il pronostico pende chiaramente dalla parte del Mori, non fosse altro per diritto di categoria, in viale Lido sarà match all'ultimo respiro tra compagini motivatissime a centrare un obiettivo che da solo potrebbe gratificare l'intera annata.

Il Levico Terme è fresco reduce dall'inatteso capitombolo di Lavis che ha compromesso domenica un inseguimento durato otto mesi e saltato proprio sul più bello. Il ritardo di quattro punti dalla Virtus Bolzano a tre giornate dal termine allontana infatti quasi definitavamente le chances di riaggancio di Rinaldo e compagni che dovranno oltretutto guardarsi ora alle spalle dal lanciatissimo Comano Terme Fiavè risalito ad una sola lunghezza. L'undici di Max Ceraso sprizza salute da ogni dove: nel 2026 ha vinto tre quarti degli incontri giocati e non nasconde di volerci provare davvero sia per la piazza d'onore in campionato che per la Coppa Dao Conad. In quest'ultima competizione ha avuto sinora un cammino più che convincente battendo una dopo l'altra il Nago Torbole (2-4), l'Arco (0-4) e la Benacense (3-1). Più stentato almeno in avvio il percorso del Levico che nei sedicesimi aveva prevalso solo ai rigori sull'Anaune (5-7) e negli ottavi era passato di corto muso sull'Aquila (0-1), imponendosi senza sforzi invece nei quarti di finale col Lavis (5-0).

Per quanto riguarda Borgo e Mori S. Stefano, il ruolino di Coppa è stato irreprensibile per i valsuganotti capaci di rifilare un 3-0 nell'ordine a Fassa, Rotaliana e Pieve di Bono mentre qualche brivido di più hanno corso i neroverdi lagarini che pur avendo sempre incrorciato squadre di una o due categorie inferiori hanno faticato con Marco (1-2) e Calcio Bleggio (1-3) imponendosi solo dopo un'interminabile (e contestata) serie di tiri dal dischetto col Calisio (12-13).

Appuntamento dunque alle 20 di mercoledì sera a Borgo e Levico per scoprire le finaliste di Coppa Trentino. Nel frattempo in provincia di Bolzano si è giocata ieri la prima semifinale dell'analoga competizione altoatesina e la Virtus Bolzano ha sconfitto il Naturno ai rigori (4-3) staccando il pass per la finale. Stasera la raggiungerà la vincente tra Valle Aurina e Luson.