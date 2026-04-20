L'Anaune accelera sulla ViPo, per l'Altavalsugana il 2° successo

Come già avvenuto in precedenza altre tre volte da quando il serrato testa a testa al vertice tra Anaune e ViPo ha preso piede, i nonesi hanno incrementato il proprio margine di vantaggio sui collinari, fermati sul pari dal Nago Torbole nell’anticipo di sabato sera. Al contrario, i gialloblù di Morano sono riusciti a timbrare all’ultimo respiro il quarto successo consecutivo sul campo dell’Athesis, rimediando all’iniziale, inaspettato vantaggio lagarino. La forbice che divide le prime due forze della classe si divarica dunque ulteriormente, da tre a cinque lunghezze, quando mancano solo cinque giornate alla fine dei giochi.

Oltre a quello della Mala, si contano altri due pareggi nella venticinquesima giornata, sui campi di Ala e Dro. Al Mutinelli l’Alense non si è spinta oltre l’1 a 1 contro la Settaurense, così come la Rotaliana, frenata sul medesimo risultato dai gialloverdi di Squadrani. Sia i chiesani che i biancocelesti di Mezzolombardo perdono dunque terreno sul MolvenoSpor, vittorioso nell’incontro con il Borgo. Grazie al settimo rigore trasformato da Tessaro, i lacustri proseguono la loro intermittente cavalcata, alternando da otto turni a questa parte una sconfitta e una vittoria, e proteggono il terzo posto dalle grinfie degli undici di Zaninelli e Celia. Zanotti ha segnato il gol della vittoria nonesa

Oltre ai tre citati pareggi, i rimanenti cinque incontri si sono chiusi con vittorie conseguite con una sola rete di scarto.

Tra tutte, ovviamente, spicca quella inaspettata dell’Altavalsugana a Martignano. Secondo successo stagionale - primo in trasferta - per i gialloneri di Luca Pedrotti (ieri contro la sua ex squadra dell’anno scorso), le cui flebili speranze di salvezza possono così leggermente riaccendersi, nonostante la situazione in classifica rimanga critica.

Diminuiscono quindi i punti di distacco che dividono i valsuganotti, ultimi della fila, da Garibaldina e Avio, entrambe rimaste ieri a bocca asciutta. I giallorossi di Buonanno si sono dovuti arrendere nel finale di gara all’Aquila Trento, che grazie alla diciassettesima rete stagionale di Pecoraro ha rialzato la testa dopo tre giornate di completo digiuno; mentre contro l’Arco l’Avio non ha saputo rimediare al rigore realizzato da Jano.

In conclusione, tutte e quattro le formazioni immediatamente superiori all'Altavalsugana in classifica sono rimaste ferme sul posto, mantenendo inalterati i propri punti e piazzamenti rispetto a domenica scorsa, in attesa del prossimo match tra Garibaldina e Athesis, che potrebbe dipanare ulteriormente l’intricata situazione sul fondo.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA