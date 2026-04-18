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Serie C

Trento, con il Renate vale il quarto posto

La squadra di Tabbiani è pronta a tornare in campo dopo la bella vittoria di Cittadella, con l’obiettivo di concludere al meglio l’ultima partita casalinga della regular season. Al Briamasco, domani pomeriggio, andrà infatti in scena la trentasettesima giornata di Serie C Sky Wifi, con la sfida tra Trento e Renate. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30. I gialloblù occupano attualmente la quarta posizione in classifica con 61 punti, mentre la formazione lombarda segue ad una sola lunghezza, al quinto posto con 60 punti. Per la trentasettesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi, Miranda, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).
DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).
CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).
ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza8536
Union Brescia6336
Lecco6336
Trento6136
Renate6036
Cittadella5636
Lumezzane5236
Alcione Milano5136
Inter Under 234836
Albinoleffe4736
Arzignano4736
Giana Erminio4636
Ospitaletto4536
Novara4436
Pro Vercelli4336
Dolomiti Bellunesi3936
Pergolettese3736
Virtus Verona2436
Pro Patria2336
Triestina1336

Notizie

Foto e video

Cittadella - Trento 1-3
Inter under 23 - Trento 2-1
Trento - Alcione Milano 1-0
Trento - Triestina 2-2
Ospitaletto - Trento 3-2
Trento - Virtus Verona 1-0
L.R. Vicenza - Trento 2-3
Trento - Lumezzane 1-1