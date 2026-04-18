Trento, con il Renate vale il quarto posto

La squadra di Tabbiani è pronta a tornare in campo dopo la bella vittoria di Cittadella, con l’obiettivo di concludere al meglio l’ultima partita casalinga della regular season. Al Briamasco, domani pomeriggio, andrà infatti in scena la trentasettesima giornata di Serie C Sky Wifi, con la sfida tra Trento e Renate. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30. I gialloblù occupano attualmente la quarta posizione in classifica con 61 punti, mentre la formazione lombarda segue ad una sola lunghezza, al quinto posto con 60 punti. Per la trentasettesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi, Miranda, Dalmonte e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni