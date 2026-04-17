ViPo alla Mala nell'anticipo, Anaune attesa a Calliano

Nessuno scontro diretto in programma nella venticinquesima giornata di Promozione.

Ad inaugurare il turno sarà, come spesso accade, la ViPo, attesa alla Mala dal Nago Torbole nell’anticipo di sabato sera. Per i gardesani di Weidling sono ormai cinque domeniche senza perdere (due vittorie e tre pareggi), come era accaduto soltanto un’altra volta in avvio di campionato. Per la formazione di Manica, invece, l’imbattibilità persiste da tutto il girone di ritorno, con ben sette vittorie su nove partite giocate, insufficienti però fin qui ad agganciare la capolista, ancora a +3.

Proprio l’Anaune sarà attesa domenica a Calliano dall’Athesis, che dopo il giro di boa ha incassato solamente due sconfitte, di contro alle nove rimediate in totale all’andata. Per l’ennesima volta, dunque, gli uomini di Morano si ritroveranno a scendere in campo conoscendo già l’esito del match dei propri inseguitori.

Sul fondo della classifica, oltre agli appena citati rossoblù di Volano, Avio e Garibaldina dovranno vedersela con Arco e Aquila Trento per cercare di strappare punti fondamentali per la propria salvezza.

L’undici di Hmidi, fresco del successo ai danni proprio dei giallorossi penultimi, non avrà vita facile contro i gialloblù di Bridi, provenienti da tre vittorie consecutive, con nove reti messe a segno e soltanto una incassata. Al Talamo, invece, sul piatto ci saranno tre punti dal valore considerevole per entrambe le formazioni. Reduci tutti e due da tre sconfitte di fila, infatti, sia i biancazzurri di Ferrari che i giallorossi di Buonanno avranno validi motivi per interrompere le proprie serie negative, sebbene nel concreto la posta in palio serva molto di più ai rotaliani che ai rionali - ormai in corsa solo per un migliore piazzamento in graduatoria.

Ancora poche partite a disposizione prima che la retrocessione sia matematica per l’Altavalsugana, che a Martignano farà visita al Calisio per provare a rimandare quanto più possibile l’incombente verdetto, o – chi lo sa? – ravvivare, per quanto impensabile, le proprie speranze ad una manciata di giornate dalla fine.

Al Mutinelli l’Alense accoglierà una Settaurense “mutilata” a causa delle squalifiche rimediate domenica scorsa, privata di Orlando, Bombardelli e mister Zaninelli. Sul fronte opposto, invece, i padroni di casa non potranno contare su Menegot, espulso dalla panchina contro la ViPo.

Ultimamente incapace di mantenere la sorprendente continuità della prima parte di stagione, il MolvenoSpor – tutt’ora terzo, ma quasi agganciato da Settaurense e Rotaliana – aprirà le porte del Don Santo Goio al Borgo, tornato al successo nell’ultimo turno e alla ricerca di altri punti per scacciare del tutto il pericolo retrocessione.

Per finire, con alle spalle tre pareggi consecutivi – e imbattuta da sette giornate – la Rotaliana affronterà il Dro Cavedine (zero gol fatti e sei subiti nelle ultime due gare) per provare a risalire di nuovo, dopo undici turni dall’ultima volta, sul terzo gradino del podio.

Le terne arbitrali:

ALENSE - SETTAURENSE: Filosi di Rovereto (Tonon e Gasparini di Trento)

AQUILA TRENTO - GARIBALDINA: Vespia di Trento (Giovannini e Zomer di Rovereto)

ATHESIS - ANAUNE: Loperfido di Bolzano (Kefler e Mairhofer di Bolzano)

AVIO - ARCO: Scomparin di Trento (Macrí e Carpentari di Trento)

CALISIO - ALTAVALSUGANA: Girardi di Trento (Gasperini e Galli di Trento)

DRO CAVEDINE - ROTALIANA: Leonardi di Arco Riva (Mozzi di Rovereto e Franceschetti di Arco Riva)

MOLVENOSPOR - BORGO: Gallini di Bolzano (Picca di Merano e Kebe di Bolzano)