Südtirol in cerca di punti salvezza sul campo dello Spezia

Nella quartultima giornata del campionato di Serie B il Südtirol sarà impegnato in trasferta, ovvero sul campo dello Spezia, una delle squadre più nobili della categoria, benché relegata in fondo alla classifica. La gara è in programma alle ore 15 di sabato.

I biancorossi arrivano all’appuntamento forti del pareggio interno ottenuto contro il Modena nell’ultimo turno. Contro la sesta forza del campionato la formazione biancorossa ha approcciato la gara con personalità e intensità, senza tuttavia riuscire a capitalizzare un calcio di rigore con Casiraghi in avvio di match. Dopo 34 giornate il Südtirol occupa il decimo posto in classifica con 40 punti, una posizione che consente di mantenere un margine di cinque lunghezze rispetto alla zona playout. In terra ligure, oltre a Cragno e Kofler, mister Castori dovrà rinunciare anche a El Kaouakibi, alle prese con un sovraccarico muscolare al quadricipite femorale della gamba destra.

Gli avversari

Come spesso accade, una stagione lunga e dispendiosa può lasciare strascichi nell’annata successiva. È il caso dello Spezia, che nella scorsa stagione aveva raggiunto la finale playoff per la promozione in Serie A, arrendendosi di misura alla Cremonese. Nel campionato in corso, il club ligure non è riuscito a confermarsi ai livelli passati e si trova coinvolto nella lotta per la permanenza in categoria, condizione che accomuna in questo momento numerose squadre. La formazione guidata da Luca D’Angelo, che aveva iniziato la stagione in panchina prima di essere sostituito dopo undici giornate da Roberto Donadoni, per poi tornare alla guida tecnica durante la recente sosta per gli impegni delle nazionali, occupa attualmente l’ultimo posto in classifica con 30 punti. Il distacco dalla zona playout è di quattro lunghezze, mentre quello dalla salvezza diretta ammonta a sei punti. Dopo il ritorno in panchina di D’Angelo, lo Spezia ha rimediato due sconfitte: 3-1 in trasferta contro la Carrarese e 0-2 in casa contro il Mantova.

Sul fronte formazione, i liguri dovranno fare a meno del difensore Bonfanti, fermo ancora per squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Carrarese. Tornano invece disponibili Adamo e Valoti, anch’essi espulsi nella stessa gara. Da valutare le condizioni del portiere Mascardi, costretto a lasciare il campo per infortunio nell’ultima uscita contro il Mantova e sostituito da Radunovic. Nelle ultime settimane, infine, è mancato anche il contributo dell’attaccante Skjellerup.

Il principale terminale offensivo dello Spezia è Gabriele Artistico. Nel campionato in corso il centravanti classe 2002, reduce dalle esperienze della scorsa stagione con Juve Stabia e Cosenza, ha già realizzato undici reti. Il primo gol è arrivato il 30 novembre contro la Sampdoria: da quel momento, l’attaccante ha mantenuto una media significativa di 0,52 gol a partita.

Alle sue spalle, tra i giocatori più incisivi in zona offensiva, si distingue Giuseppe Aurelio, autore di cinque reti e tre assist. Il laterale sinistro classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, è anche il secondo giocatore più impiegato della rosa con 2.039 minuti complessivi.

Tra i profili più continui della compagine ligure figura inoltre Pietro Beruatto (27). Il giocatore triestino, apprezzato per la sua duttilità tattica, può essere impiegato in difesa, a centrocampo o sugli esterni. Finora ha messo a referto un gol e tre assist, distinguendosi per l’apporto in zona offensiva con 30 occasioni create.

Il cammino dello Spezia