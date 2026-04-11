Per il Trento è ora dell'ostacolo Cittadella

La squadra guidata da Tabbiani si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di mettersi subito alle spalle la sconfitta maturata in settimana contro l’Inter U23 e proseguire il proprio percorso in questo finale di stagione. La formazione gialloblù sarà infatti impegnata domani in trasferta contro il Cittadella con la possibilità di consolidare la propria posizione in classifica. Il calcio d’inizio della partita, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma domani alle ore 17.30 allo Stadio Tombolato di Cittadella. In classifica, i gialloblù sono quarti con 58 punti, mentre il Cittadella occupa la sesta posizione con 56 punti. Per la trentaseiesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi, Candelari e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni