Il Südtirol cerca il successo casalingo che manca dal 31 gennaio

Mancano cinque giornate al termine della stagione regolare del campionato cadetto e la classifica è un libro aperto sia in testa sia nelle retrovie. Per il Südtirol diventa quindi fondamentale raccogliere il maggior numero di punti possibile nelle gare rimanenti per centrare l’obiettivo salvezza. Nel prossimo turno è atteso da una sfida particolarmente impegnativa davanti al proprio pubblico contro il Modena. Il match valido per la quindicesima giornata del girone di ritorno è in programma sabato allo Stadio Druso con inizio alle ore 15.

La ritrovata disponibilità della rosa ha dato subito riscontri positivi: all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena la squadra altoatesina ha offerto una prestazione convincente, conquistando un punto prezioso e meritato contro la quotata formazione romagnola. L’obiettivo è muovere ancora la classifica per alimentarla nella corsa alla conquista della salvezza.

Attualmente il Südtirol occupa l’undicesimo posto con 39 punti, a pari merito con l’Avellino, decimo in graduatoria. Grazie al pareggio conquistato a Cesena il margine sulla zona playout è stato portato a cinque lunghezze.

L’attaccante Emanuele Pecorino ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione. Ad eccezione degli infortunati Alessio Cragno e Raphael Kofler, mister Fabrizio Castori potrà contare sull’organico praticamente al completo.

Gli avversari

Il Modena staziona fin dall’inizio della stagione nelle zone alte della classifica e nelle ultime giornate proverà a conquistare la miglior posizione possibile in chiave playoff. La formazione guidata da Andrea Sottil, alla sua prima stagione sulla panchina gialloblù, occupa attualmente il sesto posto con 50 punti, pur con una gara in meno: il recupero della 31ª giornata è infatti in programma il 14 aprile in trasferta contro il Catanzaro, attualmente quinto classificato.

Tra la 3ª e l’11ª giornata, la squadra emiliana – che adotta prevalentemente il modulo 3-5-2 – ha anche guidato la classifica di Serie B, a conferma delle proprie ambizioni. Nell’ultimo turno, il Modena è inciampato sul campo del Bari (3-1), dopo aver ottenuto due successi consecutivi contro Mantova (2-1) e Spezia (3-0). Prima della gara del “San Nicola” i gialloblù vantavano la miglior difesa del campionato; contro il Bari hanno subito per la prima volta più di due reti in una singola partita del campionato corrente. Tra i pali, il portiere Leandro Chichizola ha mantenuto la porta inviolata in 14 occasioni, secondo solo all’estremo difensore del Palermo, Jesse Joronen.

Sul fronte infermeria, rimangono in dubbio per la sfida di sabato il difensore Cristian Cauz, il centrocampista Alessandro Sersanti e l’ex attaccante biancorosso Ettore Gliozzi.

Un punto fermo nel reparto offensivo del Modena del presidente Carlo Rivetti è l’altoatesino Manuel De Luca, approdato in Emilia-Romagna nel mercato invernale dalla Cremonese. Il centravanti classe 1998, cresciuto in parte nel settore giovanile dell’FC Südtirol, ha collezionato tre reti e altrettanti assist nelle prime 14 presenze in maglia gialloblù. Nella scorsa stagione, quando vestiva la maglia della Cremonese, è andato a segno contro i biancorossi sia all’andata che al ritorno, firmando una doppietta nel secondo confronto.

Sulla corsia destra del centrocampo a cinque opera Francesco Zampano, elemento di grande esperienza con 91 presenze in Serie A e ben 313 in Serie B (playoff compresi). Nella stagione in corso l’esterno classe 1993, lo scorso anno in forza al Venezia nella massima serie, ha firmato tre gol e un assist.

Curioso il dato relativo alla classifica marcatori interna: alle spalle di Ettore Gliozzi (11 reti), il secondo miglior realizzatore della rosa è un difensore, Daniel Tonoli (23 anni). Arrivato in estate dalla Pergolettese, ha messo a segno fin qui cinque reti nella sua prima stagione in Serie B, confermando il fiuto del gol già evidenziato lo scorso anno in Serie C - Girone A, quando aveva chiuso con nove centri.

Il cammino del Modena