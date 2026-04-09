Nel turno infrasettimanale cade la Bassa Anaunia

Girone A

La Condinese ne fa 3 al Pinzolo. Dietro colpo Calcio Bleggio

Nel girone A gli incroci tra le prime della classe rispettano i pronostici. La capolista Condinese non lascia scampo al Pinzolo Valrendena, imponendosi con un netto 3-0 firmato dalle reti di Casella, Antolini e Nicolini. Tiene il passo, seppur a distanza, il Sacco San Giorgio che, nonostante una partita da recuperare e un ritardo di 11 punti, supera con autorità il Marco per 2-0 grazie ai sigilli di Turri e Deimichei.

Nelle zone di metà classifica, importante colpo esterno del Pieve di Bono che espugna il campo del Gardolo per 2-1, frenando le ambizioni salvezza dei padroni di casa. Vittoria in trasferta anche per il Tione, che si impone 3-1 sul terreno della Ledrense, confermando un ottimo momento di forma. La lotta per non retrocedere si fa sempre più accesa. Il Castelsangiorgio conquista tre punti pesantissimi battendo di misura l’Invicta Duomo e mettendo un buon margine dalla zona pericolosa. Brilla anche il Calcio Bleggio, che travolge l’Aldeno con un netto 4-1, trascinato dalla doppietta dell'eterno Nicola Donati. Spettacolo e gol, infine, tra Sopramonte e Alta Giudicarie, con un pirotecnico 3-3 che lascia invariata la situazione in coda, dove l’Alta Giudicarie resta ultima. Rinviata invece al 22 aprile la sfida tra Riva del Garda e Toblino.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

Primiero e Pergine provano a scappare. Si ferma la Bassa Anaunia

Nel girone B si accende la corsa al vertice, con Primiero e Pergine che tentano l’allungo decisivo, approfittando del passo falso della Bassa Anaunia.

Il Primiero conquista una vittoria sofferta ma preziosissima contro un Telve mai domo. Decide Antermite a quattro minuti dal termine, regalando tre punti fondamentali ai suoi. Non è da meno il Pergine, che fatica più del previsto contro l’Azzurra, terzultima in classifica, ma trova il gol vittoria al 90’ con Dallapiccola per il definitivo 2-1.

Frena invece la Bassa Anaunia, che cade per 2-0 sul campo del Predaia. Un successo di grande peso per i padroni di casa, che guadagnano terreno nella lotta salvezza. Alle spalle della vetta, il Val di Cembra travolge 5-1 l’Ortigaralefre, anche se il distacco dalla cima resta significativo. Pareggio per 1-1 tra Audace e Pinè, mentre il Fiemme supera di misura il Fassa per 2-1. Completano il quadro le vittorie del Porfido Albiano, che batte 1-0 la Vigolana, e dell’Alta Anaunia, convincente nel 3-1 sul TNT Monte Peller.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B