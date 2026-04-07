In casa dell'Inter il Trento vuole prendersi il terzo posto

La squadra guidata da Tabbiani si prepara a tornare in campo a pochi giorni dall’ultimo impegno di campionato contro l’Alcione, per il recupero della 34ª giornata non disputata nelle scorse settimane a causa della pausa per le Nazionali. La formazione gialloblù sarà infatti impegnata domani in trasferta contro l’Inter U23 con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso stagionale. Il calcio d’inizio della sfida, valida per il campionato di Serie C Sky Wifi, è in programma alle ore 15 all’U-Power Stadium. Al momento, in classifica, il Trento occupa la quarta posizione con 58 punti, con una gara ancora da recuperare, mentre l’Inter U23 è undicesima a quota 45 punti. Per la trentaquattresima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 24 giocatori. Non saranno della gara: Fiamozzi e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Zylyf Muca (2005); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni del tecnico Luca Tabbiani rilasciate alla vigilia della gara di Serie C Sky Wifi contro l’InterU23: «In questi ultimi giorni la squadra l’ho vista bene: la vittoria di sabato ci serviva, arrivavamo da due partite senza i tre punti e ci ha ridato morale, anche se i ragazzi stanno già facendo una stagione strepitosa. È stato un successo importante. Dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza di poterci giocare qualcosa di importante, magari anche di inaspettato ad inizio stagione. Della gara d’andata resta il rammarico, perché è stata una delle nostre migliori prestazioni e siamo andati sotto su calcio d’angolo a pochi minuti dalla fine. Dovremo essere bravi a leggere le situazioni e mettere in campo lo spirito e l’atteggiamento che i ragazzi hanno sempre avuto nel corso di tutta la stagione. Noi abbiamo tanti giocatori a disposizione e potremo inserire freschezza, anche con chi non ha giocato novanta minuti nell’ultima gara. Sarà importante abituarsi a giocare con queste temperature, perché da qui in avanti sarà sempre più così. Rispetto all’ultima partita cambieremo qualcosa, perché tanti ragazzi meritano spazio per come si stanno allenando. Credo sia giusto dare continuità a tutti e ruotare gli uomini: l’aspetto fisico, in una gara come questa, può essere determinante».