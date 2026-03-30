Condinese in fuga nel Girone A, bagarre totale nel Girone B

Girone A

La Condinese non sbaglia un colpo. In fondo 3 punti vitali per il Gardolo

Nel Girone A la capolista non conosce ostacoli. La Condinese continua la propria marcia perfetta superando con un netto 3-0 il Marco e portandosi a +11 sul Sacco San Giorgio, che però deve ancora recuperare la sfida con il Pieve di Bono. Un vantaggio importante che consolida ulteriormente la leadership dei canarini.

Alle loro spalle il Pinzolo Valrendena - in un girone di ritorno non semplice - si conferma comunque terza forza del campionato grazie al successo per 3-2 sul Riva del Garda. Continua anche il buon momento del Tione, protagonista di un girone di ritorno, invece, molto positivo. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Decisiva, nell’ultimo turno, la rete di Borgonovo contro l’Aldeno, che proietta la squadra nelle zone nobili della classifica.

Successo di misura per il Sopramonte, che espugna il campo del Toblino grazie al gol di Cainelli. Torna a sorridere anche il Castelcimego, che interrompe il digiuno centrando il primo successo del ritorno. Sul campo del Calcio Bleggio, dopo l’1-1 del primo tempo, la doppietta di Baita firma il definitivo 3-1 per i lagarini.

Importante vittoria in chiave salvezza per il Gardolo, che supera 4-3 l’Invicta Duomo al termine di una gara rocambolesca. Tre punti pesanti che consentono l’aggancio in classifica. Resta invece da recuperare la sfida tra Alta Giudicarie e Ledrense.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

In vetta è bagarre. Primiero, Bassa Anaunia e Pergine a pari punti

Nel Girone B, la lotta per il vertice è più accesa che mai. La classifica vede tre squadre appaiate al comando a quota 43 punti. La Bassa Anaunia si aggiudica il big match contro il Primiero vincendo 2-0 grazie alle reti di Formolo e Wegher, raggiungendo proprio i primierotti in vetta. A completare il terzetto di testa c’è il Pergine, protagonista di una straordinaria rimonta stagionale. Dopo un avvio difficile, con quattro sconfitte nelle prime cinque giornate, i bianconeri hanno inanellato una serie impressionante di risultati utili, culminata nel netto 4-0 sul campo dell’Ortigaralefre. Rallenta invece il Val di Cembra, fermato sul 2-2 dal Telve, perdendo contatto dalla vetta. Stop casalingo anche per il Fiemme, sconfitto 2-1 dalla Vigolana e ormai fuori dalla corsa al primo posto.

Nella zona centrale, successo importante dell’Audace che supera 1-0 il Porfido Albiano grazie al gol di Touzri, agganciando i rossoneri in classifica. Vittoria di misura anche per il Fassa, che batte 1-0 il Monte Peller. In coda, altro segnale di orgoglio del Pinè, che conquista tre punti superando 3-2 l’Azzurra, mantenendo vive le speranze di risalita, anche se la salvezza appare ormai per entrambe troppo lontana. Da recuperare la gara tra Alta Anaunia e Predaia.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B