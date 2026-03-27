Tre partite rinviate tra Promozione e Prima Categoria

Definiti il giorno e l’ora del recupero dell’incontro tra Levico Terme e Union Trento, saltato lo scorso 22 febbraio per impraticabilità del campo dei padroni di casa. La partita si terrà mercoledì 8 aprile sul terreno di gioco di Viale Lido alle ore 20:00. In tale occasione, mister Marco Melone non potrà fare affidamento su Yassir Dsiri, che dovrà ancora finire di scontare le tre giornate di squalifica riscosse in seguito all’espulsione nel match di domenica scorsa contro il Bozner «per aver spinto – come si può leggere nel comunicato del giudice sportivo – a gioco fermo, due avversari, facendone cadere uno a terra, nonché per aver afferrato un terzo avversario per la maglia all'altezza del collo e per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro all'atto della notifica dell'espulsione, ritenuta la continuazione delle condotte».

Verrà recuperata contemporaneamente, la stessa sera, anche Gherdeina – Valle Aurina, non andata in scena domenica scorsa.

In Promozione, invece, rinviato a venerdì 3 aprile alle 20:30 il match del ventitreesimo turno tra Borgo e Rotaliana, a causa della convocazione con la Rappresentativa trentina del giallorosso Matteo Zotta.

In prima categoria, rimandate altre due gare, una per girone. Per quanto riguarda il girone A, Pieve di Bono – Sacco San Giorgio è stata posticipata a mercoledì 22 aprile alle ore 20:30, mentre Alta Anaunia – Predaia, del girone B, a mercoledì 15 aprile, sempre alle 20:30.

Infine, Bassa Anaunia – Primiero si giocherà nell’ora e nel giorno previsti (domenica ore 15:30), ma sul campo in erba di Denno.

IL COMUNICATO DELLA FIGC TRENTINA