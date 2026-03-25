Un mercoledì sera ricco di recuperi

In programma ben otto incontri fra le varie categorie e la Coppa di Prima.

Serata di recuperi quella odierna per il calcio provinciale. In Promozione sono tre i match calendarizzati per completare il programma della settima di ritorno: si gioca a Gabbiolo il derby cittadino fra Vipo Trento e Aquila, importante per i quartieri alti coi padroni di casa che cercano di rimanere in scia alla capolista Anaune e l'undici di Max Ferrari che prova ad accorciare le distanze dal podio lontano appena quattro punti.

Sfida salvezza a Ischia dove l'Alta Valsugana riceve l'Athesis in quella che ha tutta l'aria di essere l'ultima chiamata per un'eventuale e clamorosa rimonta della formazione di Luca Pedrotti. Infine a Nave San Rocco la Garibaldina chiede strada al Dro Cavedine per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e magari inguaiare proprio i droati che continuano a brillare per discontinuità.

Due recuperi stasera anche in Prima categoria: nel girone A a Locca di Concei la Ledrense se la vedrà con un'Invicta Duomo scivolata in piena zona pericolo dopo gli ultimi risultati negativi. Nel girone B invece lunghissima trasferta per l'Alta Anaunia attesa a Vigo sul campo del Fassa dopo il rinvio di domenica scorsa per neve.

Per la Seconda categoria è in programma Nogaredo-Carisolo coi lagarini che cercheranno di non farsi scappare quei tre punti che li spingerebbero sul podio.

Infine la Coppa di Prima categoria con le due gare secche di semifinale che vedranno opposte da una parte del tabellone il Marco al Sacco San Giorgio, dall'altra l'Albiano al Primiero.

IL PROGRAMMA di MERCOLEDI' 25 MARZO:

VIPO TRENTO - AQUILA ore 20

GARIBALDINA - DRO CAVEDINE ore 20

ALTA VALSUGANA - ATHESIS ore 20,30

LEDRENSE - INVICTA DUOMO ore 20,30

FASSA CALCIO - ALTA ANAUNIA ore 20,30

NOGAREDO - CARISOLO ore 20,30

MARCO - SACCO SAN GIORGIO ore 20,30

PORFIDO ALBIANO - PRIMIERO ore 20,30