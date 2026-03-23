MolvenoSpor umiliato, Arco e Settaurense ritrovano la vittoria

Non si possono ancora trarre le conclusioni della ventiduesima giornata di Promozione, di cui soltanto cinque gare su otto sono state disputate, al fronte delle tre invece ancora da giocare, posticipate a mercoledì sera. Alcuni dei verdetti emessi tra venerdì e domenica sono però già inevitabilmente risultati determinanti, a partire da quello che più di tutti salta all’occhio per la sua inequivocabilità: il 6 a 0 impartito dall’Anaune al MolvenoSpor. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il secondo match con il risultato più squilibrato dell’intero torneo (dietro solo al clamoroso 8 a 0 della Rotaliana ai danni della Settaurense) sarebbe stato quello tra la prima e la terza forza del campionato. Una sconfitta senza appello, che comprova la capacità dei nonesi di tirare fuori il meglio di sé proprio negli incontri più impegnativi, proprio come già successo nel big match per eccellenza del torneo contro la ViPo, superata con un netto 3 a 0. Risultato, quest’ultimo, che all’andata era toccato in sorte anche ai lacustri di Mariotti, che nel bilancio complessivo del doppio scontro con la formazione di Morano collezionano dunque un passivo di ben nove reti.

Per la corazzata di Cles - momentaneamente a +6 dalla ViPo - si tratta addirittura della tredicesima gara senza subire gol, statistica che ne fa la migliore difesa del campionato (oltre che il miglior attacco con 52 gol).

L’undici di Molveno riconferma invece la propria incapacità di perdere di misura, come dimostrano le cinque sconfitte, sulle sei complessive, incassate tutte con uno scarto di minimo tre reti e un solo gol in totale in proprio favore. Il computo dei punteggi registrati da Tessaro e compagni in queste sei occasioni equivale a 22 reti subìte e una sola realizzata (nel 4 a 1 dell’andata contro il Calisio).

Muovendo oltre, sempre nell’anticipo di venerdì sera, il Nago Torbole ha inanellato il terzo risultato utile consecutivo – come non accadeva da ottobre – contro la Rotaliana, interrompendone la striscia di vittorie in serie. Segnali di ripresa confortanti per la formazione di Weidling, che con i cinque punti raccolti nelle ultime tre uscite ha rimpolpato il margine di vantaggio sulla zona rossa, a cui aveva iniziato ad avvicinarsi molto pericolosamente.

Buone notizie anche per Settaurense e Arco, entrambe tornate a trionfare dopo un periodo complicato. I biancoverdi si lasciano alle spalle il digiuno delle tre precedenti domeniche, il più lungo della loro stagione, grazie al 2 a 1 sull’Avio (che chiude la striscia di cinque risultati utili di fila); mentre i gialloblù di Bridi possono finalmente festeggiare il primo successo nel girone di ritorno, strappato al Borgo con un 3 a 0 che sblocca la loro fase realizzativa e chiude il capitolo delle sei antecedenti partite senza mai riuscire a mettere a referto più di una rete in proprio favore.

Torna ai 3 punti anche l’Alense, trascinata dalla doppietta di Moscatelli, che trafigge il Calisio e consente ai biancocelesti di fare di nuovo bottino pieno dopo i due ko con Nago e Rotaliana, e il pareggio con l’Athesis.

Ora non resta che attendere mercoledì sera per conoscere gli esiti degli ultimi tre scontri restanti da giocare, cruciali sia per la vetta che per la coda della classifica.

RISULTATI DELLE CINQUE GARE GIOCATE, TABELLINI E CLASSIFICA