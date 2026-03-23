Trento, slitta la trasferta contro l'Inter U23
La sfida contro l’Inter Under23, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, non si disputerà domenica 29 marzo ore 12.30, come inizialmente previsto, ma slitterà a mercoledì 8 aprile. Il fischio d’inizio dell’incontro che si disputerà presso l’U-Power Stadium di Monza è previsto per le ore 15. Il rinvio è legato alla convocazione di diversi giocatori nerazzurri nelle Nazionali giovanili. Per tale ragione, i gialloblù torneranno in campo sabato 4 aprile ore 17.30 allo Stadio Briamasco contro l'Alcione Milano.