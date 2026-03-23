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Serie C

Trento, slitta la trasferta contro l'Inter U23

La sfida contro l’Inter Under23, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, non si disputerà domenica 29 marzo ore 12.30, come inizialmente previsto, ma slitterà a mercoledì 8 aprile. Il fischio d’inizio dell’incontro che si disputerà presso l’U-Power Stadium di Monza è previsto per le ore 15. Il rinvio è legato alla convocazione di diversi giocatori nerazzurri nelle Nazionali giovanili. Per tale ragione, i gialloblù torneranno in campo sabato 4 aprile ore 17.30 allo Stadio Briamasco contro l'Alcione Milano.

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza8133
Union Brescia5933
Lecco5733
Trento5533
Renate5333
Cittadella5333
Alcione Milano5033
Lumezzane4533
Giana Erminio4533
Novara4433
Albinoleffe4333
Inter Under 234233
Pro Vercelli4233
Arzignano4033
Ospitaletto3833
Dolomiti Bellunesi3833
Pergolettese3333
Virtus Verona2233
Pro Patria1933
Triestina633

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Südtirol - Frosinone 1-3
Südtirol - Pescara 0-0
Südtirol - Virtus Entella 0-1
Reggiana Südtirol 0-4
Südtirol - Venezia 1-1
Palermo - Südtirol 3-0
Bari - Südtirol 1-2
Südtirol - Monza 0-0