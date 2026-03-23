Condinese e Primiero non si fermano. Colpo Pergine

Girone A

La Condinese si mantiene a +8 dal Sacco

Prosegue senza intoppi la corsa della Condinese nel Girone A, sempre più protagonista di un campionato dominato con autorità. I canarini si impongono di misura per 1-0 sul Pieve di Bono grazie alla rete decisiva di Lorenzi, mantenendo invariato il vantaggio sulle inseguitrici. Alle loro spalle non molla il Sacco San Giorgio, che continua a collezionare successi e consolida il secondo posto. I roveretani di Tamanini infilano la sesta vittoria consecutiva nel girone di ritorno superando anche l’Invicta Duomo, trascinati da uno scatenato Chizzola, autore di una tripletta.

Non sorride invece il Pinzolo Valrendena, ancora sconfitto e travolto 4-2 dal Sopramonte in una gara ricca di emozioni. Giornata particolarmente prolifica in termini di reti. Il Marco espugna il campo del Riva del Garda con un combattuto 3-2, mentre Toblino e Calcio Bleggio si impongono rispettivamente su Ledrense (4-1) e Gardolo (3-1). Completano il quadro il successo del Tione per 2-1 sull’Alta Giudicarie e quello dell’Aldeno, corsaro per 2-1 sul campo del Castelsangiorgio.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

Girone B

Il Primiero prova la prima mini fuga

È il Primiero a dettare il ritmo, allungando in vetta alla classifica e portandosi a +3 sulle dirette concorrenti. Decisivo il successo per 2-1 sul Predaia, firmato dalle reti di Lorenzo e Alessandro Iagher. Rallenta invece la Bassa Anaunia, fermata sullo 0-0 dal Val di Cembra e ora raggiunta in classifica dal Pergine, che conquista tre punti pesantissimi battendo 3-2 il Telve al termine di una ripresa rocambolesca. Protagonista Anzelini, autore di una doppietta e del gol decisivo al 93’. Tra gli altri risultati, cade in casa il Fiemme, superato 2-1 dall’Audace Caldonazzo, mentre il Porfido Albiano domina 4-1 contro l’Azzurra. Vittoria netta anche per il Tnt Monte Peller, che rifila un secco 3-0 alla Vigolana. Pareggio senza reti tra Pinè e Ortigaralefre, mentre non si è disputata la sfida tra Fassa e Alta Anaunia a causa dell’impraticabilità del campo.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B