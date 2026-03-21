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Serie C

Capitan Trainotti riprende la Triestina in pieno recupero

Il Trento rischia, ma alla fine centra il 2-2. Trainotti in pieno recupero agguanta la Triestina sul pari. Un punto buono per i gialloblù che, a poco più di dieci minuti dalla fine della gara, erano addirittura sotto di due reti. Contro gli Alabardati, già retrocessi, gli aquilotti hanno avuto la forza di reagire grazie alla zampata di Ebone e al gol del suo capitano.

Il tabellino

TRENTO – TRIESTINA 2-2 (0-1)
RETI: 42’pt Faggioli, 10’st Vertainen, 34’st Ebone, 48’st Trainotti
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei (32’st Dalmonte), Corradi, Sangalli (1’st Trainotti), Triacca; Candelari (17’st Chinetti), Fossati, Benedetti (32’st Mehic); Capone, Pellegrini, Ladisa (23’st Ebone). A disposizione: Tommasi, Malinverni, Rigione, Corallo, Miranda, Taroli, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani
TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Vicario, Jonsson, Voca (44’st Attys), Pedicillo; D’Urso (39’st Begheldo), Faggioli (44’st Gningue); Vertainen (39’st Okolo). A disposizione: Borriello, Neri, Kosijer, Mullin, Bagnoli, Kljajic, Guillen, Ascione. Allenatore: Marino Geppino
ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio
ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Matteo Gentile di Isernia
QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio
NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 9’pt Sangalli, 47’pt Silvestri. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1700 circa
Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7832
Union Brescia5832
Trento5533
Lecco5432
Renate5332
Cittadella5332
Alcione Milano5032
Lumezzane4432
Albinoleffe4333
Inter Under 234232
Giana Erminio4232
Novara4132
Pro Vercelli4132
Ospitaletto3732
Arzignano3732
Dolomiti Bellunesi3532
Pergolettese3332
Virtus Verona2233
Pro Patria1932
Triestina633

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