Capitan Trainotti riprende la Triestina in pieno recupero
Il Trento rischia, ma alla fine centra il 2-2. Trainotti in pieno recupero agguanta la Triestina sul pari. Un punto buono per i gialloblù che, a poco più di dieci minuti dalla fine della gara, erano addirittura sotto di due reti. Contro gli Alabardati, già retrocessi, gli aquilotti hanno avuto la forza di reagire grazie alla zampata di Ebone e al gol del suo capitano.
Il tabellino
TRENTO – TRIESTINA 2-2 (0-1)
RETI: 42’pt Faggioli, 10’st Vertainen, 34’st Ebone, 48’st Trainotti
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei (32’st Dalmonte), Corradi, Sangalli (1’st Trainotti), Triacca; Candelari (17’st Chinetti), Fossati, Benedetti (32’st Mehic); Capone, Pellegrini, Ladisa (23’st Ebone). A disposizione: Tommasi, Malinverni, Rigione, Corallo, Miranda, Taroli, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani
TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Vicario, Jonsson, Voca (44’st Attys), Pedicillo; D’Urso (39’st Begheldo), Faggioli (44’st Gningue); Vertainen (39’st Okolo). A disposizione: Borriello, Neri, Kosijer, Mullin, Bagnoli, Kljajic, Guillen, Ascione. Allenatore: Marino Geppino
ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio
ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Matteo Gentile di Isernia
QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio
NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 9’pt Sangalli, 47’pt Silvestri. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1700 circa
Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)