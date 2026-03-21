Capitan Trainotti riprende la Triestina in pieno recupero

Il Trento rischia, ma alla fine centra il 2-2. Trainotti in pieno recupero agguanta la Triestina sul pari. Un punto buono per i gialloblù che, a poco più di dieci minuti dalla fine della gara, erano addirittura sotto di due reti. Contro gli Alabardati, già retrocessi, gli aquilotti hanno avuto la forza di reagire grazie alla zampata di Ebone e al gol del suo capitano.

Il tabellino

TRENTO – TRIESTINA 2-2 (0-1)

RETI: 42’pt Faggioli, 10’st Vertainen, 34’st Ebone, 48’st Trainotti

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei (32’st Dalmonte), Corradi, Sangalli (1’st Trainotti), Triacca; Candelari (17’st Chinetti), Fossati, Benedetti (32’st Mehic); Capone, Pellegrini, Ladisa (23’st Ebone). A disposizione: Tommasi, Malinverni, Rigione, Corallo, Miranda, Taroli, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Vicario, Jonsson, Voca (44’st Attys), Pedicillo; D’Urso (39’st Begheldo), Faggioli (44’st Gningue); Vertainen (39’st Okolo). A disposizione: Borriello, Neri, Kosijer, Mullin, Bagnoli, Kljajic, Guillen, Ascione. Allenatore: Marino Geppino

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio

ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Matteo Gentile di Isernia

QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 9’pt Sangalli, 47’pt Silvestri. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1700 circa

Foto Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

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