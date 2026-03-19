Il Trento attende la Triestina venerdì sera

La squadra di Tabbiani è pronta a tornare in campo per mettersi alle spalle l’ultimo passo falso e riprendere subito il proprio ottimo cammino. Al Briamasco, domani sera, andrà in scena la trentatreesima sfida di Serie C Sky Wifi tra Trento e Triestina. I gialloblù attualmente occupano la terza posizione in classifica con 54 punti, in coabitazione con il Lecco, mentre la formazione alabardata chiude la graduatoria al ventesimo posto con 5 punti. Per la trentatreesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Aucelli, Giannotti e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni