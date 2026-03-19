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Serie C

Il Trento attende la Triestina venerdì sera

La squadra di Tabbiani è pronta a tornare in campo per mettersi alle spalle l’ultimo passo falso e riprendere subito il proprio ottimo cammino. Al Briamasco, domani sera, andrà in scena la trentatreesima sfida di Serie C Sky Wifi tra Trento e Triestina. I gialloblù attualmente occupano la terza posizione in classifica con 54 punti, in coabitazione con il Lecco, mentre la formazione alabardata chiude la graduatoria al ventesimo posto con 5 punti. Per la trentatreesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Aucelli, Giannotti e Cruz.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Nathan Diego Malinverni (2008); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Michele Rigione (1991); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Le dichiarazioni

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Classifica

Serie C: Girone A
SquadraPG
Lanerossi Vicenza7832
Union Brescia5832
Trento5432
Lecco5432
Renate5332
Cittadella5332
Alcione Milano5032
Lumezzane4432
Inter Under 234232
Giana Erminio4232
Novara4132
Pro Vercelli4132
Albinoleffe4032
Ospitaletto3732
Arzignano3732
Dolomiti Bellunesi3532
Pergolettese3332
Virtus Verona2232
Pro Patria1932
Triestina532

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