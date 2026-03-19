Un Südtirol volenteroso esce sconfitto di misura dal Partenio

Nel dodicesimo turno del girone di ritorno, giocato fra martedì e mercoledì, il Südtirol cede per 3-2 all'Avellino sul sintetico del “Partenio-Lombardi” dopo aver risposto due volte al vantaggio dei padroni di casa. Questo successo consente ai biancoverdi di scavalcare i biancorossi in classifica.

La cronaca

Biancorossi in campo con una formazione inedita e con diverse assenze forzate. Primo timido squillo al 17’ con il debole destro da fuori area di Davi, che finisce tra le braccia di Daffara. Alla prima vera e propria occasione da rete, i padroni di casa aprono lo score: al 24’ assist con il contagiri dalla banda mancina di Biasci sul secondo palo, dove Patierno raccoglie e calcia in diagonale al volo superando Adamonis, che riesce solo a sfiorare la sfera: 1-0. Al 40’ la grande occasione per gli ospiti: sgroppata in break di Crnigoj, assist a destra per El Kaouakibi, destro potente ad incrociare, la palla scorre a lato di poco alla destra di Daffara.

Al 2’ della ripresa on-field-review del direttore di gara per esaminare il tocco di gomito di Patierno in area irpina su cross dalla destra di Casiraghi, appena entrato. L’arbitro si reca al monitor e concede il calcio di rigore ai biancorossi. Dal dischetto, al 7’, lo specialista Casiraghi calcia di destro e insacca basso centralmente: 1-1. Al 27’ il nuovo vantaggio irpino: triangolazione al limite dell’area ospite, Besaggio scambia con Patierno, che imbecca di prima in area lo stesso numero 39; conclusione di destro e palla alle spalle di Adamonis: 2-1. Immediata la risposta ospite: secondo angolo al 30’, Casiraghi pennella dalla bandierina di sinistra un assist perfetto per la staccata di testa di Pecorino, che anticipa tutti e insacca sotto la traversa da distanza ravvicinata, firmando il 2-2. Avellino per la terza volta in vantaggio al 35’: corner dalla sinistra di Palumbo, respinta bassa a pugni chiusi di Adamonis, palla sui piedi di Simic, che confeziona l’assist per Izzo, che si trova la porta sguarnita davanti e insacca da pochi passi il 3-2. Al 45’ retropassaggio in area di Tutino per il sinistro da fuori area del greco Sounas, che spedisce sul fondo di poco alla sinistra di Adamonis. Seguono 6’ di recupero, durante i quali il punteggio rimane invariato.

Il tabellino

US AVELLINO 1912 – FC SÜDTIROL 3-2 (1-0)

US AVELLINO 1912 (4-3-1-2): Daffara; Fontanarosa, Izzo, Simic, Cancellotti; Besaggio (45+3’ st Armellino), Palmiero, Sounas; Palumbo (37’ st Le Borgne); Biasci (37’ st Tutino), Patierno © (32’ st Russo).

A disposizione: Iannarilli, Missori, Sala, Kumi, Sgarbi, Enrici, Milani, Insigne. Allenatore: Davide Ballardini.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Masiello © (28’ st Mancini), Bordon (1’ st Casiraghi), Veseli; F. Davi, Frigerio (39’ st Verdi), Tronchin, Crnigoj (26’ st Martini), El Kaouakibi; Merkaj, Tonin (1’ st Pecorino).

A disposizione: Borra, Theiner, Sabatini, Kofler, Brik. Allenatore: Fabrizio Castori.

SQUADRA ARBITRALE: direttore di gara Simone Galipò di Firenze, assistente-1 Andrea Niedda di Ozieri, assistente-2 Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo; VAR Marco Monaldi di Macerata, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

RETI: 24’ pt 1-0 Patierno (AV), 7’ st 1-1 rig. Casiraghi (FCS), 27’ st 2-1 Besaggio (AV), 30’ st 2-2 Pecorino (FCS), 35’ st 3-2 Izzo (AV).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ammoniti 1’ pt Bordon (FCS), 32’ pt Adamonis (FCS), 1’ st Cancellotti (AV), 2’ st El Kaouakibi (FCS), 2’ st Izzo (AV), 7’ st Simic (AV), 11’ st Patierno (AV), 13’ st Palmiero (AV), 17’ st Pecorino (FCS), 31’ st mister Castori, 35’ st Veseli (FCS), 45+5’ st Tronchin (FCS).

NOTE: serata con cielo per lo più nuvoloso, temperatura attorno ai 5°. Totale spettatori 9.165. Calci d’angolo 2-3 (0-0). Recupero: 1’+ 6’.