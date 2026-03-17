Promozione: calendario stravolto nel prossimo turno

Per problemi di indisponibilità degli arbitri tre gare verranno anticipate al venerdì precedente e altrettante posticipate al mercoledì successivo

Rivoluzione nel calendario del prossimo turno della Promozione trentina. La settima giornata di ritorno programmata per domenica 22 marzo è stata infatti “smembrata” in tre, con anticipi, posticipi e un paio di conferme di quello che era lo schema originale.

Tutto ciò a causa della coincidenza con il referendum costituzionale previsto proprio in questo fine settimana, evento che vedrà molti dei direttori di gara delle sezioni trentine, specie i più giovani, impegnati nelle operazioni di scrutinio.

Un’emergenza arbitrale dunque che ha costretto l’Aia locale a comunicare al Comitato Figc l’impossibilità di garantire la presenza delle terne in giacchetta nera sugli otto campi della Promozione.

Ecco che allora il Cpa presieduto da Stefano Grassi ha deciso per uno spostamento di massa, mantenendo la data originaria solo per quelle squadre che, impegnate in settimana in Coppa Dao, avessero anche giocatori convocati in Rappresentativa provinciale e quindi in partenza per il Torneo delle Regioni.

Il nuovo calendario della ventiduesima giornata è ora articolato su tre giorni con tre anticipi al venerdì, fra i quali il confronto di vertice che vedrà la capolista ospitare il Molvenospor terzo della fila, due gare che rimangono al pomeriggio di domenica e tre posticipi al mercoledì all’interno dei quali spicca il derby cittadino fra Vipo Trento e Aquila e il delicato match in zona salvezza fra Alta Valsugana e Athesis.

Il programma dettagliato della settima giornata di ritorno

Venerdì 20 marzo ore 20

Anaune-Molvenospor

Rotaliana-Nago Torbole

Settaurense-Avio Calcio

Domenica 22 marzo ore 15

Arco-Borgo

Calisio-Alense

Mercoledì 25 marzo ore 20

Alta Valsugana-Athesis

Garibaldina-Dro Cavedine

Vipo Trento-Aquila