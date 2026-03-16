Nago e Garibaldina tornano a gioire, mentre in vetta si decelera

Soltanto due pareggi nella ventunesima giornata di Promozione, proprio nei due match in cui meno ce li si poteva attendere. Di contro alle aspettative, infatti, sui propri terreni di gioco Avio e Dro Cavedine hanno arginato ViPo e Anaune: gli azulgrana, nell’anticipo di sabato sera, sono stati riacciuffati all’ultimo respiro da Issaka all’Umberto Calliari, mentre a Dro la capolista non è stata in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa. Per l’ennesima volta, dunque, le sorti del torneo si rifiutano di dispiegarsi con maggiore chiarezza e rimangono ancora incerte, come si può evincere dalle sei lunghezze di vantaggio sulla terza piazza accumulate sabato scorso dagli uomini di Manica, già ridotte a quattro dal MolvenoSpor dopo la vittoria di ieri sulla Settaurense. Al Don Santo Goio l’uomo della provvidenza è di nuovo Callovini che (dopo la rete di due domeniche fa valsa i 3 punti contro l’Altavalsugana) allo scadere del recupero sventa quello che sarebbe stato il terzo pareggio di giornata e rimette i lacustri pericolosamente sulle orme della ViPo.

Un successo dal peso specifico non indifferente, quello agguantato dal Nago Torbole al Mutinelli di Ala. Era dal 7 dicembre, ultima giornata del girone di andata, che gli uomini di Weidling non vedevano i tre punti; e anche in quel caso si trattava di un faticato raggiungimento, visto che la vittoria precedente risaliva addirittura al 26 ottobre. I gardesani, scattati giusto in tempo, mantengono così a distanza di sicurezza le trionfanti inseguitrici Athesis e Garibaldina, altrimenti concrete minacce per la loro sicurezza. Sia i lagarini di Volano che i rotaliani di San Michele, per l’appunto, sono tornati a fare bottino pieno, i primi dopo quattro giornate, i secondi dopo cinque. I rossoblù di Franco si sono imposti sul Calisio per la seconda volta quest’anno, mentre Carpi e compagni hanno vendicato il 5 a 0 subìto all’andata dal Borgo, per il quale la zona rossa della graduatoria si avvicina sempre più, ora distante solamente quattro punti.

Prosegue il difficile momento dell’Arco, incapace di risollevare le sorti del suo girone di ritorno, dal critico bilancio di quattro pareggi e due battute d’arresto, di cui l’ultima proprio ieri per mano della Rotaliana. Anche i biancocelesti di Celia hanno riscontrato qualche difficoltà dopo la sosta, ma hanno impiegato solo poche giornate per ricalibrare la propria rotta e tornare a pieno regime. Quello di ieri è il terzo successo consecutivo per i rotaliani, rimessisi stabilmente in corsa per un posto sul podio.

Costretti infine ad arrendersi all’Aquila Trento, al Talamo, i valsuganotti di Luca Pedrotti che, timbrata mercoledì scorso la prima vittoria in Promozione, con il vantaggio iniziale di Bazzanella si illudono di dare continuità alla serie positiva inaugurata sul campo, ma vengono ripresi e superati in un battito di ciglia dai rionali di Ferrari, innalzatisi di conseguenza al quinto posto a pari merito con la Settaurense.

RISULTATI DELLA GIORNATA, TABELLINI E CLASSIFICA