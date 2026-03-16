Condinese sempre vincente, nel B in vetta non vince nessuna

Girone A

Condinese scatenata, il Sacco non molla

Nel Girone A è stata una giornata ricca di gol, soprattutto nelle zone alte della classifica. La copertina è per le due squadre di vetta. La Condinese, sotto nel primo tempo contro l’Invicta Duomo, ha cambiato marcia nella ripresa, travolgendo gli avversari con un netto 5-1. I canarini si confermato a +8 sul Sacco San Giorgio. Proprio il Sacco San Giorgio, però, continua a viaggiare a ritmo impressionante. I roveretani conquistano la quinta vittoria su cinque nel girone di ritorno, demolendo il Calcio Bleggio con un perentorio 4-0. Numeri che parlano chiaro. 19 gol fatti e zero subiti nel ritorno, una marcia perfetta per sigillare la seconda piazza.

Passo falso invece per il Pinzolo Valrendena, che cade tra le mura amiche 2-1 contro la Ledrense. Stesso risultato negativo anche per il Marco, superato dal Sopramonte. Colpo del Riva del Garda, che batte 2-1 il Pieve di Bono, squadra che arrivava da un buon momento di forma.

Nella parte bassa della classifica arrivano invece diversi pareggi. Il Gardolo impatta 2-2 contro l’Aldeno, mentre finiscono 1-1 sia Alta Giudicarie-Toblino sia Tione-Castelsangiorgio.

RISULTATI E CLASSIFICA

Girone B

Il Girone B continua a regalare colpi di scena

Il Pergine, che arrivava lanciato, inciampa sul campo della Bassa Anaunia, che si impone 3-1 e rilancia con forza la propria candidatura alla vetta. Ne approfitta solo in parte il Primiero, che pareggia 2-2 in casa dell’Alta Anaunia ma riesce comunque a mantenere un punto di vantaggio proprio sulla Bassa Anaunia. Il Pergine resta invece a tre lunghezze dalla prima posizione, in una lotta sempre più serrata. Si ferma anche il Val Cembra, sconfitto 2-1 dal Predaia e ora scivolato a -6 dalla vetta. Non ne approfitta il Fiemme, che resta a -7 dal Primiero dopo il pirotecnico 3-3 contro l’Azzurra. Finisce senza reti tra Audace e TNT Monte Peller, mentre in fondo alla classifica il Pinè festeggia la seconda vittoria stagionale, superando 2-1 il Telve. Successo esterno per il Porfido Albiano, che passa 3-1 sul campo dell’Ortigaralefre, mentre Vigolana e Fassa si dividono la posta con un 1-1.

RISULTATI E CLASSIFICA