Virtus Bolzano e Levico Levico, insidie in trasferte

L'Eccellenza entra nell’ultimo quarto di stagione e il quadro appare ormai piuttosto definito: davanti la sfida ha due protagoniste definite mentre in fondo un biglietto per la caduta in Promozione pare già destinato.

L'Eccellenza entra nell’ultimo quarto di stagione e il quadro appare ormai piuttosto definito. In vetta la Virtus Bolzano (46) non accusa logorio da primato ed anzi continua a impressionare per continuità e facilità di gol. Ma il Levico Terme (39), con una gara in meno e un rendimento eccellente nelle ultime settimane, resta pienamente in corsa. Alle loro spalle Rovereto (40), Mori S. Stefano (37) e Comano Terme Fiavé (37) si contendono il terzo gradino del podio, un affare tutto trentino se non fosse per il risveglio del Bozner (36) che resta in agguato. In fondo la situazione è assai delicata: Valle Aurina (22), Lavis (21) e Brixen (18) si giocano l'unico posto che vale la permanenza in categoria considerato che il Gherdeina (12), fanalino di coda, è ormai appeso solo alla matematica.

Il dettaglio del programma domenicale (calcio d'inizio ore 15):

BOZNER (36) – LAVIS (21)

Il Bozner ha ritrovato fiducia con il successo di Mori e vuole confermarsi nella zona alta della classifica dopo il periodo difficile di febbraio. Il Lavis invece continua la sua battaglia per restare fuori dalla zona retrocessione: il pareggio con il Rovereto ha dato morale ma ogni punto resta fondamentale. All’andata vittoria altoatesina 2-1 a Lavis.

Arbitro: Luca Schmid (Rovereto)

Assistenti: Franck Dany Fouelefack Jezong (Rovereto), Elena Biagi (Arco Riva)

BRIXEN (18) – SAN GIORGIO (27)

Il Brixen è penultimo e non può più permettersi passi falsi. Servono risultati immediati per restare agganciati alla corsa salvezza. L'undici di mister Cecere, domenica squalificato, giunge invece da una pesante sconfitta interna contro il Partschins e cerca riscatto. All’andata fu 2-2.

Arbitro: Nicola Vincoletto (San Donà di Piave)

Assistenti: Giuliano Gasperini (Trento), Antonio Benvenuto (Trento)

COMANO TERME FIAVÉ (37) – LEVICO TERME (39)

È una delle partite più interessanti del turno. Il Comano è tornato alla vittoria sul campo della Benacense e benchè privo del suo ariete Forcinella vuole restare agganciato alla zona podio. Il Levico però è forse la squadra più in forma e con una gara in meno punta a riaprire completamente la corsa alla vetta. All’andata finì 1-1.

Arbitro: Enrico Pappalardo (Crema)

Assistenti: Davide Leto (Bolzano), Maya Bisacchi (Merano)

ROVERETO (40) – SAN PAOLO (27)

Il Rovereto ha rallentato con il pareggio di Lavis ma resta saldamente in zona alta e vuole tornare subito alla vittoria davanti al suo pubblico. Non avrà Gasperotti, fermato dal Giudice sportivo. Il San Paolo arriva dal pesante successo sul Brixen che ha dato un po’ di respiro alla classifica ma si presenta al Quercia senza Donadio, Danieli, Recla e Tschigg fuori per squalifica. All’andata successo roveretano 2-1.

Arbitro: Samuele Cerolini (Trento)

Assistenti: Linda De Carli (Rovereto), Luigi Giuseppe Acquaroli (Trento)

PARCINES (29) – BENACENSE (28)

Sfida tra due squadre della zona centrale separate da un solo punto. Il team di Luca Lomi è una delle formazioni più in forma del momento, reduce dal clamoroso 4-0 sul campo del San Giorgio. I rivani invece cercano continuità dopo lo stop inaspettato con il Comano. All’andata finì 1-1. Fra i padroni di casa è squalificato Kuppelwieser.

Arbitro: Lucia Sciarrillo (Merano)

Assistenti: Giuseppe Gaspare Delvecchio (Merano), Sergio Maria Cotroneo (Merano)

UNION TRENTO RAVINENSE (30) – MORI S. STEFANO (37)

Partita interessante tra due squadre che stanno vivendo momenti diversi. La compagine di casa ha ritrovato la vittoria con il rocambolesco 4-3 al 95.simo in Val Gardena mentre il Mori dopo una lunga striscia positiva ha incassato il k.o. dal Bozner rallentando la corsa verso le posizioni di vertice. va detto che tra le due società non corre buon sangue ricondando il "caso Garcia", schierato da squalificato, che all’andata fruttò 3-0 a tavolino al Mori. Domenica lo squalificato sarà invece Candio.

Arbitro: Matteo Vintari (Bolzano)

Assistenti: Gabriele Masin (Bolzano), Angelo Gottardi (Bolzano)

TERMENO (29) – GHERDEINA (12)

L'undici bianconero è reduce da un momentaccio con due pesanti sconfitte e deve ritrovare fiducia. Il Gherdeina invece continua la sua stagione difficile: il ko interno con la Ravinense ha portato a quattordici le partite senza vittoria. All’andata vinse il Gherdeina 2-1, uno dei pochi acuti della stagione gardenese.

Arbitro: Emanuele Arturo Sacquegna (Trento)

Assistenti: Andrea Laddomada (Arco Riva), Giovanni Magli (Trento)

VALLE AURINA (22) – VIRTUS BOLZANO (46)

La capolista affronta una trasferta insidiosa. I padroni di casa infatti hanno gran bisogno di punti per restare sopra la zona rossa e sul loro campo hanno costruito buona parte del bottino. La Virtus però viaggia con sicurezza e non pare conoscere ostacoli. All’andata finì 2-2, uno dei pochi passi falsi interni della squadra bolzanina.

Arbitro: Manuel Maiellaro (Parma)

Assistenti: Alex Senatore (Bolzano), Nicole Samantha Paparella (Bolzano)